Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát điện đạt 5,8 tỷ kWh

Năm 2019, mặc dù có những khó khăn do nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện không ổn định nhưng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) vẫn phát điện đạt 5,8 tỷ kWh, nộp ngân sách nhà nước 371 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Thạch – Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho biết, 2019 là năm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt sản lượng và nộp ngân sách cao nhất kể từ khi vận hành thương mại (năm 2015) đến nay.

Cụ thể, năm 2015, sản lượng điện sản xuất là 4,78 tỷ kWh, năm 2016 là 3,16 tỷ kWh, năm 2017 đạt 3,99 tỷ kWh, năm 2018 đạt 3,8 tỷ kWh và năm 2019 đạt 5,8 tỷ kWh. Tổng 5 năm vận hành thương mại, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 21,5 tỷ kWh điện thương phẩm.

2019 được đánh giá là năm khó khăn cho hoạt động sản xuất điện của nhà máy khi nhiên liệu đầu vào không ổn định. Theo đó, than là nhiên liệu đầu vào chính cho sản xuất điện nhưng sản lượng than của các nhà cung cấp trong nước không đủ do trữ lượng than đang dần cạn kiệt và công nghệ khai thác than trong nước gặp nhiều khó khăn khi phải khai thác xuống sâu. Trong khi đó, việc sử dụng than nhập khẩu từ nước ngoài cũng gặp khó khăn, giá thành cao.

Bên cạnh đóng nộp ngân sách khá lớn cho địa phương, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I còn tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho hơn 700 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và 300 lao động thời vụ.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (công suất 1.200 MW) gồm 2 tổ máy, là một trong những nhà máy đốt than có công suất lớn nhất tại Việt Nam. Tổ máy số 1 vận hành thương mại vào ngày 1/1/2015, tổ máy số 2 vận hành vào ngày 12/5/2015.

Bá Tân