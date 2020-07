Phố thị Hồng Lĩnh thoáng đãng, văn minh nhờ chỉnh trang lưới điện theo tiêu chuẩn 5S

Với cách làm quyết liệt, sáng tạo, Điện lực TX Hồng Lĩnh hiện đang dẫn đầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh về công tác chỉnh trang lưới điện theo tiêu chuẩn 5S.

Công nhân Điện lực TX. Hồng Lĩnh chỉnh trang lưới điện tuyến đường Quang Trung

Mặc dù ngày nghỉ cuối tuần nhưng hàng chục cán bộ, công nhân Điện lực TX Hồng Lĩnh vẫn có mặt ở hiện trường, đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang từng đường dây, cột điện.

Tại đường Quang Trung, Điện lực TX Hồng Lĩnh đang huy động xe cẩu, thiết bị, phối hợp các nhà mạng để vừa chỉnh trang lưới điện vừa bó gọn hệ thống cáp viễn thông.

Anh Nguyễn Trường Vinh – Đội trưởng đội Quản lý tổng hợp, Điện lực TX Hồng Lĩnh cho biết: Chỉnh trang lưới điện 5S là việc làm thường xuyên, liên tục theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Năm 2020, công ty giao cho đơn vị chỉnh trang 41 km đường dây trung thế, trên 15 km đường dây hạ thế. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành chỉnh trang gần 70% khối lượng đường dây; gần 90 trạm biến áp đã chỉnh trang 100%.

Điện lực TX. Hồng Lĩnh phải hạ cao trình trên 1 mét với 20 cột điện nên chi phí đội lên cao.

Cũng theo anh Vinh, với những cung đường đã chỉnh trang những năm trước như: Trần Phú, hệ thống các đường tại tổ dân phố 4 (phường Bắc Hồng), tổ dân phố 2 (phường Nam Hồng), phường Đậu Liêu…, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ cứu, nâng cao theo kiểu mẫu. Những cung đường chưa chỉnh trang hoặc chỉnh trang chưa triệt để như: Nguyễn Ái Quốc, Quang Trung… ngành đang tập trung xử lý với phương châm “làm đến đâu, triệt để đến đó".

Sự khác biệt trước và sau chỉnh trang

Theo đó, với trạm biến áp, đơn vị sẽ vệ sinh công nghiệp; gom, bó gọn cáp tổng, cáp xuất tuyến; treo biển nhận diện các lộ xuất tuyến tại tủ phân phối hạ thế… ; phần dây hạ thế thì xử lý hệ thống xà, cột, dây dẫn ở những vị trí không đảm bảo an toàn; lắp hòm, hộp công tơ đảm bảo kỹ thuật... ; phần dây trung thế sẽ đánh số cột, treo biển báo an toàn, xử lý khoảng cách pha đất, phát quang hành lang cây cối và công trình vi phạm hành lang an toàn lưới…

Được biết, chi phí chỉnh trang 1 km lưới điện lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt trên tinh thần khuyến khích tính sáng tạo của công nhân nên việc chỉnh trang lưới của Điện lực TX Hồng Lĩnh vừa đảm bảo khối lượng vừa đạt chất lượng cao. Một số hệ thống lưới đã được công nhận kiểu mẫu, được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao. Hiện nay, Điện lực TX Hồng Lĩnh đang dẫn đầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh về công tác này.

Một số hệ thống lưới của Điện lực TX. Hồng Lĩnh đã được công nhận kiểu mẫu

Ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Điện lực TX Hồng Lĩnh cho hay: “Điểm khác với các đơn vị là chúng tôi thành lập riêng một đội chuyên biệt với nhiệm vụ thường xuyên chỉnh trang lưới nên tính hiệu quả cao hơn. Chỉnh trang không chỉ đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ mà còn đảm bảo an toàn cho công nhân ngành điện và công nhân viễn thông khi lên lưới. Với những tuyến đã chỉnh trang, công nhân dễ dàng phát hiện, xử lý kịp thời sự cố. Nhờ đó, sự cố giảm rõ rệt, đặc biệt sự cố hạ thế giảm tới 60%, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm gần 1% (từ 5% xuống còn hơn 4%)”.

Thực tế cho thấy, việc chỉnh trang không chỉ đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn giúp các đơn vị viễn thông nâng cao hiệu quả truyền dẫn thông tin.

Ngành điện huy động xe cẩu, phương tiện đầy đủ phục vụ công tác chỉnh trang

Anh Võ Hữu Tình – Công nhân kỹ thuật Trung tâm Viễn thông VNPT Hồng Lĩnh cho biết: “Nhờ ngành điện huy động xe cẩu, vật tư, phương tiện đầy đủ; công nhân ngành điện chủ động phối hợp nên hệ thống cáp của chúng tôi được chỉnh trang hiệu quả với các phần việc: gom, bó gọn gàng, loại bỏ cáp viễn thông không còn sử dụng... Việc chỉnh trang lưới không chỉ làm lợi cho ngành điện mà còn giúp các nhà mạng đảm bảo an toàn trong truyền dẫn thông tin”.

Thu Phương