Thị xã Hồng Lĩnh: Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 187 tỷ đồng

Tháng 8 năm 2023, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN của TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ước đạt 187 tỷ đồng, tăng 21,4 % so với cùng kỳ.

Công nhân Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh vận hành dây chuyền sản xuất sợi

Từ đầu năm 2023 lại nay, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CN-TTCN trên địa bàn TX Hồng Lĩnh ổn định, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Sản phẩm chủ yếu là: sợi, hàng may mặc, gia công cơ khí, sản phẩm từ rèn đúc, gạch ngói không nung, bia… Tháng 8/2023, tổng giá trị sản xuất CN- TTCN trên địa bàn tính theo giá hiện hành ước đạt 187 tỷ đồng, tăng 3,31% so với tháng 7/2023, tăng 21,4% so cùng kỳ.

Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh đang được triển khai xây dựng tại CCN Nam Hồng

Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, TX Hồng Lĩnh đang tập trung thực hiện Đề án phát triển đô thị TX Hồng Lĩnh, huy động nguồn lực xây dựng thị xã đạt đô thị loại III; kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án trên địa bàn.

Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Công ty cổ phần IDI đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Cổng Khánh 1; Nhà máy may (giai đoạn 2) thuộc Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh; dự án Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh do Công ty cổ phần sợi Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư tại CCN Nam Hồng đi vào hoạt động...

Nam Giang