Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp nên từ đêm qua đến sáng 16/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa to. Mưa lớn đã khiến nước đổ về các hồ đập lớn trên địa bàn tăng khá nhanh. Tính tới 7h sáng 16/10, nhiều hồ đập lớn ở Hà Tĩnh đầy nước như: Đá Cát, Mộc Hương, Cửa Thờ - Trại Tiểu, Cu Lây, Vực Trống, Nhà Đường, Khe Cò, Vực Rồng, Đập Vọ, Họ Võ, Xuân Hoa. Một số hồ khác đạt dung tích từ 60 – 90%. Riêng mực nước ở hồ Kẻ Gỗ là 25,76m, dung tích 175,2 triệu m3, đạt 50,8% so với dung tích thiết kế. Có 5 hồ đang xả tràn là Tàu Voi, Thượng Sông Trí, Sông Rác, Bộc Nguyên, Kim Sơn với lưu lượng xả từ 4 – 10 m3/giây.