8 nhà xe ở Hà Tĩnh chưa giảm giá cước khi xăng dầu “hạ nhiệt”

(Baohatinh.vn) - Trong thời điểm giá xăng dầu tăng cao, có 16 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng giá cước, và khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, 8 đơn vị đã giảm giá cước.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh về bình ổn giá cước vận tải, sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương rà soát, kê khai điều chỉnh giảm giá cước phù hợp với diễn biến giảm của giá nhiên liệu, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân và ổn định thị trường vận tải”.
Theo thống kê của Sở Xây dựng, trong giai đoạn giá xăng dầu tăng cao, có 8 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh không tăng giá cước. Giá cước của các đơn vị này vẫn giữ nguyên theo kê khai năm 2022.
Các doanh nghiệp này gồm Công ty CP Vận tải khách Trường Vịnh; Công ty CP Vận tải Hoàng Nam; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Bình Thảo; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Gia Anh; Công ty TNHH Vận tải hành khách Quỳnh Hằng; Công ty TNHH Vân Truyền; Công ty TNHH Vận tải Tùng Nhường; Công ty TNHH Vận tải Kỳ Anh 999.
Khi giá xăng dầu tăng cao, 16 doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn đã kê khai tăng giá cước. Tới nay, khi giá nhiên liệu “giảm nhiệt”, có 8 đơn vị đã thực hiện việc giảm giá cước với mức giảm từ 10 tới 25%.
8 doanh nghiệp đã giảm giá cước gồm: Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh; Công ty CP Vận tải Thọ Lam; Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ du lịch Quảng Hà tại Hà Tĩnh; Công ty TNHH Quyết Thắng; Công ty TNHH Mận Vũ; Công ty TNHH Châu Tịnh; Công ty TNHH Sơn Mỹ, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phát triển AKC.
8 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định chưa giảm giá cước, gồm: Công ty TNHH Vận tải hành khách Cường Cày; HTX Vận tải hành khách Đồng Tâm; Công ty CP Phú Quý; Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Tĩnh, Công ty CPVT Nhật Nam 86; Công ty TNHH Thương mại vận tải Hiếu Viện; Công ty TNHH Sơn Hà; Công ty TNHH Dũng Minh.
Để bảo đảm quyền lợi của người dân, góp phần bình ổn thị trường vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tiếp tục yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu để xác định mức điều chỉnh giá cước phù hợp mức giảm của chi phí đầu vào.
Việc điều chỉnh phải bảo đảm phản ánh đúng chi phí thực tế, tương xứng với biến động của giá nhiên liệu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giá.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng yêu cầu các ban quản lý và bến xe khách trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai giá cước tại quầy bán vé, phòng chờ và trên phương tiện, đồng thời kiểm tra việc bán vé, thu giá cước của các nhà xe nhằm bảo đảm đúng mức giá đã kê khai.
Trường hợp phát hiện đơn vị vận tải thu cao hơn giá niêm yết, các bến xe kiên quyết từ chối cung cấp dịch vụ xuất bến và kịp thời báo cáo các đơn vị chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
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