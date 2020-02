Đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển của TP Hà Tĩnh

Trong chiến lược phát triển của Hà Tĩnh, giao thông là lĩnh vực có vai trò quan trọng. Đặc biệt, với vai trò là đô thị trung tâm của tỉnh, TP Hà Tĩnh đang được tập trung đề xuất đầu tư với những tuyến đường trọng yếu nhằm mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, hiện có 6 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đang đề xuất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025. Trong đó, có một số dự án được triển khai nhằm tập trung xây dựng hạ tầng kết nối, mở rộng không gian phát triển cho TP Hà Tĩnh.

Tuyến đường ĐT.549 nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà.

Hạ tầng giao thông được giao trọng trách “đi trước một bước”, “giao thông đến đâu, phát triển kinh tế đến đó”. Việc xây dựng các tuyến đường hướng biển là điều cốt lõi để phát triển kinh tế biển theo đúng chủ trương mà Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện. Theo đó, có hai dự án giao thông hướng biển kết nối với TP Hà Tĩnh đang hiện hữu.

Cửa ngõ phía Bắc TP Hà Tĩnh có tuyến đường tỉnh ĐT.549 nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà, đường ven biển và Quốc lộ 281. Đây là tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch biển và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Đoạn đường Quang Trung từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ hiện đã xuống cấp, nhiều vị trí bong tróc.

Tuyến đường này đầu tư xây dựng từ 2006 nên đã bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều vị trí móng, mặt đường bị rạn nứt, bong tróc … Cầu Hộ Độ được xây dựng từ 1996 với thiết kế rộng 8m. Tuy nhiên, do chiều rộng mặt cầu hiện nhỏ hơn rất nhiều so với chiều rộng mặt đường hai đầu cầu nên đã tạo thành nút thắt giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông …

Chiều rộng cầu Hộ Độ hiện nhỏ hơn so với đường hai đầu cầu.

Là người dân sống lâu năm tại khu vực này, ông Phan Trọng Hải (Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện nay, tuyến đường nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà có lưu lượng phương tiện ngày càng đông. Trong khi đó, đường xây dựng đã lâu nên xuống cấp, cầu Hộ Độ cũng trở nên chật chội hơn so với lượng xe cộ lưu thông. Việc nâng cấp đường và xây thêm cầu là điều người dân chúng tôi rất mong muốn được sớm thực hiện”.

Thông tin về dự án, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Trần Văn Tùng cho biết: “Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, cải thiện cơ sở hạ tầng cho TP Hà Tĩnh, hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông tỉnh. Đặc biệt, để phân luồng, giảm tải cho cầu cũ đang có dấu hiệu xuống cấp … Dự án hiện đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư. ”

Theo quy mô đầu tư, dự án sẽ có hạng mục cải tạo mặt đường, chỉnh trang kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ với chiều dài 4,42 km; xây mới một đơn nguyên cầu với dự kiến tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng.

Tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế biển, dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.550 đoạn Km0+00 – Km5+700 (Thạch Hải đi cầu Thạch Đồng) với tổng chiều dài 5,7 km có điểm đầu thuộc địa phận xã Thạch Hải (Thạch Hà) và điểm cuối tiếp nối đường Ngô Quyền (Đồng Môn – TP Hà Tĩnh) nằm trong danh mục đề xuất đầu tư hiện nay.

Theo quy mô dự án, sẽ bổ sung một đơn nguyên cầu Thạch Đồng để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Theo đó, với tổng mức đầu tư 492 tỷ đồng gồm các hạng mục làm đường, mở rộng một đơn nguyên cầu Thạch Đồng đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng và du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng tại biển Thạch Hải; kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai trong vùng dự án; tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư, du khách; kết nối thuận lợi giữa biển Thạch Hải với tuyến Quốc lộ ven biển, vào TP Hà Tĩnh, đến quốc lộ 1A…

Bên cạnh đó, dự án đường Hàm Nghi kéo dài kết nối với đường cao tốc và tuyến nhánh tỉnh lộ 21 cũng là một dự án được kỳ vọng lan tỏa sự kết nối của TP Hà Tĩnh. Theo đó, dự án được đầu tư nhằm kết nối TP Hà Tĩnh với hệ thống đường cao tốc Bắc Nam đang đầu tư, góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô thị cho TP Hà Tĩnh, thúc đẩy phát triển của các xã phía Tây huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh…

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài kết nối với đường cao tốc và tuyến nhánh tỉnh lộ 21 mở rộng không gian đô thị về phía tây.

Liên quan đến xây dựng hệ thống giao thông kết nối, mở rộng không gian đô thị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức cho biết: “Hệ thống hạ tầng giao thông nội thị của TP Hà Tĩnh hiện nay cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, mở rộng hạ tầng kết nối, tạo điều kiện khai thác niềm năng của thành phố và vùng phụ cận là điều đặc biệt cần thiết trong giai đoạn hiện nay”.

Theo nhìn nhận, định hướng phát triển hạ tầng giao thông kết nối của TP Hà Tĩnh là phù hợp với xu thế phát triển chung của các đô thị hiện đại. Các dự án đang được đề xuất đầu tư hiện nay sẽ mở rộng không gian phát triển, kết nối của TP Hà Tĩnh và vùng lân cận, góp phần liên kết vùng, tạo động lực phát triển toàn diện của đô thị trung tâm nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Thành Chung – Thăng Long