Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách hơn 4.033 tỷ đồng

Tính đến ngày 26/6, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu thuế xuất nhập khẩu đạt 4.033 tỷ đồng, giảm 29,35% so với cùng kỳ năm 2022.

6 tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thủ tục hải quan cho 7.750 tờ khai (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022) cho 312 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn. Qua đó, Hải quan Hà Tĩnh đã nâng tổng kim ngạch XNK toàn tỉnh lên 3.069,9 triệu USD (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2022).

Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Riêng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.447,6 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu như: than, hợp kim, quặng, redbull, dăm gỗ, xỉ hạt lò cao, thép…

Với việc tạo thuận lợi thông quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu nộp NSNN hơn 4.033 tỷ đồng, đạt 36,8% so với dự toán được giao (10.968 tỷ đồng); giảm 29,4% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ đạt 5.708 tỷ đồng).

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ là do khó khăn chung của kinh tế thế giới sau đại dịch COVID-19 đã tác động đến hoạt động XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các chính sách hoàn thuế theo Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện cắt giảm thuế quan theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng đã tác động, làm giảm nguồn thu thuế XNK của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm.

Sôi động hàng hóa nhập khẩu từ Lào về Việt Nam những tháng đầu năm 2023.

Dự báo 6 tháng cuối năm kinh tế - xã hội còn tiếp tục gặp nhiều thách thức do chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh tế thế giới. Vì vậy, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chống thất thu thuế để hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2023.

6 tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã xử lý 92 vụ vi phạm hành chính, thu nộp NSNN 835,33 triệu đồng; chủ trì phát hiện 5 vụ việc (bao gồm 4 vụ buôn lậu và 1 vụ vận chuyển trái phép pháo). Tang vật thu giữ gồm 2 kiện hàng chứa các bộ phận cấu thành để lắp ráp vật hình súng, 8 hộp pháo hoa nổ, 20 thùng redbull, 9 chiếc quạt điện. Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng phối hợp với Công an xã Sơn Kim (Hương Sơn) phát hiện 1 vụ vận chuyển pháo trái phép, tang vật thu giữ gồm 81 hộp pháo hoa nổ, 1 quả pháo dứa; phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan phát hiện 5 vụ vận chuyển ma túy, tang vật thu giữ gồm 58 viên hồng phiến, 26 kg ma túy đá và 710 gam heroin.

Phan Trâm