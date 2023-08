Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh đang được sửa chữa ra sao?

Một số mặt cầu bị hằn lún, xuống cấp trên tuyến quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh đang được cào bóc, thảm lại.

Những ngày này, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì tuyến quốc lộ 1 (QL 1) đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh đang huy động máy móc, nhân lực tiến hành cào bóc, thảm lại mặt cầu Già cũ, thuộc địa phận xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà.

Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh huy động nhân lực, máy móc tiến hành cào bóc, thảm lại mặt đường cầu Già.

Cầu Già cũ là một trong những cây cầu nằm trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đã bị xuống cấp, mặt cầu hằn lún, hư hỏng khe co giãn nên các ngành chức năng yêu cầu sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Trước khi cào bóc, thảm lại mặt cầu, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cũng đã khắc phục hư hỏng khe co giãn.

Tránh việc phương tiện bị ùn ứ khi việc sửa chữa được triển khai, đơn vị thi công triển khai công việc ở làn đường theo hướng di chuyển từ Bắc vào Nam. Quá trình thi công, có dựng biển báo, cọc tiêu, cắt cử công nhân phân luồng giao thông.

Phần bê tông bị hằn lún, hư hỏng được cào bỏ, làm vệ sinh, trước khi thảm lại lớp bê tông nhựa nóng mới.

Phần bê tông nhựa mặt cầu bị hằn lún, hư hỏng được máy móc cào bóc và công nhân tiến hành vệ sinh thổi bụi rồi tưới lớp nhựa đường tăng độ bám dính trước khi thảm lại lớp bê tông nhựa mới.

Video: Mặt đường cầu Già cũ trên tuyến QL1 đang được cào bóc, thảm lại.

Những ngày trước đó, cầu Hạ Vàng (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) và cầu Cao (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) – 2 cây cầu nằm trên tuyến QL 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, cũng đã được Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cào bóc, thảm lại mặt cầu.

Cầu Hạ Vàng (thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) vừa được cào bóc mặt cầu để thảm lại.

Ông Lâm Hoàng Linh - Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh thông tin: Việc khắc phục, sửa chữa 3 cây cầu nêu trên nằm trong dự án trung tu cầu năm 2019 do đơn vị này đảm nhận. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn kinh phí nên việc triển khai dự án chậm so với kế hoạch và hiện đang được thi công “bù” tiến độ.

Theo ông Lâm Hoàng Linh, ngoài dự án trung tu cầu năm 2019, thời gian qua, trên tuyến QL 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đơn vị đã triển khai một số dự án khác như trung tu đường năm 2018, khắc phục hậu quả bão lũ bước 2 năm 2020, khắc phục hậu quả bão lũ bước 1 năm 2022 và xử lý các điểm đen TNGT.

Tuyến QL 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh đã xuống cấp, hư hỏng nhiều vị trí.

Các dự án này nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp tuyến QL 1 dài 35 km qua Hà Tĩnh khi nhiều vị trí hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa và thường xuyên xuất hiện tình trạng trồi lún, hằn lún vệt bánh xe. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh dự kiến hoàn thành các dự án sửa chữa trước ngày 30/8. Khi đó, tình trạng hư hỏng mặt đường tuyến QL 1 qua Hà Tĩnh khắc phục được khoảng 60 – 70%.

Trạm thu phí Bến Thủy đặt ở cầu Bến Thủy 1 là một trong 2 địa điểm thu hồi vốn và tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư khi triển khai dự án nâng cấp, mở rộng QL 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Ngoài ra, để đảm bảo ATGT trên tuyến QL 1 qua Hà Tĩnh, nhà đầu tư - Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đang xây dựng kế hoạch trung tu đường năm 2022 với nguồn vốn dự kiến dự kiến khoảng 61,5 tỷ đồng. Trường hợp được chấp thuận, việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, xuống cấp tuyến QL 1 sẽ được triển khai đồng bộ, đảm bảo ATGT.

“Sau khi hoàn thành các dự án sửa chữa đang triển khai trước ngày 30/8 năm nay và trong thời gian chờ chấp thuận dự án trung tu đường năm 2022, dù gặp khó khăn về tài chính nhưng đơn vị sẽ tiếp tục triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng trên tuyến QL 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh như cam kết với Khu quản lý đường bộ II – Cục Đường bộ Việt Nam" - ông Lâm Hoàng Linh cho biết.

Nhân công, máy móc cào bóc, thảm lại mặt đường QL 1 đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh nói rằng, việc khắc phục hư hỏng mặt đường, đảm bảo ATGT trên tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh sẽ được đơn vị này tiếp tục chủ động triển khai với diện tích 20.000 m2 và hoàn thành trước ngày 15/9 - mốc thời gian mà Khu Quản lý đường bộ II đưa ra sau cuộc kiểm tra mới đây (ngày 27/7).

“Dù khó khăn về nguồn kinh phí nhưng thời gian qua, đơn vị đã rất nỗ lực trong công tác khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên tuyến QL 1. Tới đây, đơn vị cũng sẽ tự trích kinh phí để tiếp tục công tác sữa chữa mặt đường QL 1 nhằm đảm bảo ATGT cho người và phương tiện qua lại” - Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh Lâm Hoàng Linh cho hay.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km với kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh - chuyển giao). Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì tuyến QL 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Tuyến đường được thiết kế với tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, bề rộng mặt đường 20,5m. Đầu năm 2014, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trải qua thời gian sử dụng, QL 1 đã xuống cấp, hư hỏng, bong tróc nhiều vị trí, trong khi việc sửa chữa, khắc phục chưa được thực hiện thường xuyên, triệt để, dẫn tới mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. UBND tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan quản lý đường bộ đã nhiều lần có văn bản gửi nhà đầu tư yêu cầu sửa chữa, khắc phục hư hỏng, đảm bảo ATGT trên tuyến QL 1. Vào tháng 3/2023, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản chỉ đạo nhà đầu tư phải khẩn trương tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng tuyến QL 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc TP Hà Tĩnh. Trường hợp khắc phục chậm hoặc không đảm bảo chất lượng, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, làm cơ sở để Cục Đường bộ xem xét tạm dừng thu phí.

Thạch Quý