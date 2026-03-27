Điểm danh những con đường, tên trường, công trình văn hóa mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Trên quê hương Hà Tĩnh, tên tuổi Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đặt cho nhiều công trình, tuyến đường, trường học. Đó không chỉ là cách gọi hành chính mà còn là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ ký ức lịch sử, lan tỏa tinh thần cách mạng.
Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, sự đồng hành của Nhân dân và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường THPT Hà Huy Tập (xã Cẩm Lạc) trở thành điểm sáng ở bậc THPT. Trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn có nhiều đột phá; học sinh đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia. Trường 2 lần được công nhận đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2011–2016 và 2016–2021).
Những con đường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập là nơi lịch sử hòa quyện với nhịp sống hiện đại, nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm tiếp nối.
Mỗi địa danh mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một câu chuyện, một biểu tượng sống động thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ sau đến vị tiền bối cách mạng. Đây cũng là hình thức giáo dục, lan tỏa truyền thống lịch sử, khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần viết tiếp trang sử mới trên quê hương cách mạng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp, ngành Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm các hoạt động hướng tới, tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đảm bảo trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Việc xếp hạng Di tích quốc gia Mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bổ sung vào các khu lưu niệm đã xếp hạng di tích quốc gia là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các vị tiền bối cách mạng.
Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong bối cảnh nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đang được triển khai, ban quản lý các khu di tích cùng nhà thầu đang nỗ lực thi công, đồng thời chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về dâng hương, tri ân các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập.
