Điểm danh những con đường, tên trường, công trình văn hóa mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Trên quê hương Hà Tĩnh, tên tuổi Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đặt cho nhiều công trình, tuyến đường, trường học. Đó không chỉ là cách gọi hành chính mà còn là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ ký ức lịch sử, lan tỏa tinh thần cách mạng.

Hà Tĩnh hiện có một đơn vị hành chính cấp xã mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập đó là phường Hà Huy Tập. Tên gọi này được hình thành từ năm 2004 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thạch Phú - huyện Thạch Hà cũ.
Đến ngày 1/7/2025, phường Hà Huy Tập mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Tân Lâm Hương, Thạch Đài và một phần diện tích, dân số của phường Đại Nài. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của địa phương, hòa vào nhịp chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh và cả nước. Phường có diện tích 32,62km², quy mô dân số 28.742 người, nằm ở vị trí giao thoa giữa các tuyến giao thông huyết mạch, thuận lợi kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng và các trung tâm thương mại lớn của tỉnh.
Trên hành trình mới, phường Hà Huy Tập đang từng bước phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Tên gọi của phường không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc mà còn trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trên địa bàn tỉnh có 4 ngôi trường đủ các cấp học mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Trường THPT Hà Huy Tập (xã Cẩm Lạc), thành lập ngày 5/5/2000, ra đời trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đã từng bước vươn lên mạnh mẽ.
Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, sự đồng hành của Nhân dân và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường THPT Hà Huy Tập (xã Cẩm Lạc) trở thành điểm sáng ở bậc THPT. Trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn có nhiều đột phá; học sinh đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia. Trường 2 lần được công nhận đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2011–2016 và 2016–2021).
Trong khuôn viên Trường THPT Hà Huy Tập (xã Cẩm Lạc) đặt một bức tượng bán thân Tổng Bí thư Hà Huy Tập nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở các thế hệ học sinh về niềm tự hào dưới mái trường mang tên bậc tiền bối của Đảng.
Trường THCS Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng) thành lập năm 1991, là ngôi trường mang tên Tổng Bí thư ngay trên quê hương của đồng chí. Với khuôn viên hơn 8.600m², nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu tiên tiến; chất lượng giáo dục ổn định, kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn ở nhóm khá. Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2009–2015 và tiếp tục được công nhận lại giai đoạn 2016–2021.
Hiện nay, trường có 11 lớp với 421 học sinh. Tự hào dưới mái trường mang tên Tổng Bí thư của Đảng, thầy trò Trường THCS Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng) không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy, học và tích cực triển khai các phong trào thi đua hiệu quả.
Trường Tiểu học Hà Huy Tập (phường Thành Sen) tiền thân là Trường Tiểu học Thạch Phú (thành lập năm 1954), được đổi tên năm 2005. Hiện trường có 19 lớp với gần 600 học sinh và đội ngũ gần 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của bậc tiểu học, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm 2020.
Trường Mầm non Hà Huy Tập (phường Thành Sen) tiền thân là Trường Mầm non Thạch Phú (thành lập năm 1980), được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại với đầy đủ phòng học, phòng chức năng. Môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tập thể nhà trường không ngừng nỗ lực xây dựng “ngôi trường hạnh phúc”, xứng đáng với niềm tin của phụ huynh và tên gọi mang ý nghĩa thiêng liêng.
Trên địa bàn Hà Tĩnh còn có 2 con đường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập, một ở phường Thành Sen, một ở xã Cẩm Xuyên. Đây đều là những trục giao thông quan trọng gắn với Quốc lộ 1.
Đường Hà Huy Tập ở phường Thành Sen dài gần 3km, kéo dài từ điểm giao giữa từ vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen đi về phía Nam đến cầu Phủ, góp phần hình thành không gian thương mại, dịch vụ sôi động.
Trong khi đó, tuyến đường cùng tên tại xã Cẩm Xuyên giữ vai trò kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế. Tuyến đường dài hơn 2km, đi qua khu vực trung tâm của xã và nối liền các đường trục chính liên xã.
Những con đường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập là nơi lịch sử hòa quyện với nhịp sống hiện đại, nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm tiếp nối.
Tại xã Cẩm Xuyên còn có Nhà văn hóa Hà Huy Tập cùng công viên, quảng trường mang tên đồng chí Tổng Bí thư.
Nhà văn hóa Hà Huy Tập có diện tích hơn 100m2 , được khởi công xây dựng từ năm 2006 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2008 với 450 ghế ngồi. Đây là nơi tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa có quy mô của huyện Cẩm Xuyên cũ và xã Cẩm Xuyên hiện nay.
Công viên và quảng trường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập có ý nghĩa quan trọng, được huyện Cẩm Xuyên cũ đầu tư xây dựng nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí vào năm 2021.

Mỗi địa danh mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một câu chuyện, một biểu tượng sống động thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ sau đến vị tiền bối cách mạng. Đây cũng là hình thức giáo dục, lan tỏa truyền thống lịch sử, khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần viết tiếp trang sử mới trên quê hương cách mạng.

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

