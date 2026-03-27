Điểm danh những con đường, tên trường, công trình văn hóa mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương 10/03/2026 14:28 Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng.

Xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 08/03/2026 13:35 Văn kiện Đại hội XIV là bản thiết kế chiến lược và công cụ lãnh đạo tối cao của Đảng, xác lập tầm nhìn dài hạn cho tương lai đất nước, kết tinh khát vọng phát triển dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khắc phục tình trạng 'thừa người quen việc cũ, thiếu người làm việc mới' 05/03/2026 14:16 Tổng Bí thư chỉ rõ, cần rà soát việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp đơn vị hành chính; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc “thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới”...

Hà Tĩnh sẽ phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra 04/03/2026 19:47 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ phát huy kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 04/03/2026 15:36 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định...

Lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 03/03/2026 16:33 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp, ngành Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm các hoạt động hướng tới, tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đảm bảo trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng.

“Miễn dịch xã hội” trước tin giả 02/03/2026 05:15 Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội 28/02/2026 14:34 Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy UBND tỉnh tích cực hưởng ứng thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử 28/02/2026 09:35 Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia.

Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 26/02/2026 15:00 Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp 25/02/2026 17:38 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị 25/02/2026 13:39 Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 25/02/2026 10:48 Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị 25/02/2026 07:45 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và phát triển văn hóa Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Báo cáo Bộ Chính trị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 25/02/2026 05:05 Ban Bí thư yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3. Các cơ quan tham mưu của Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về nội dung này.

Phát huy tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026 23/02/2026 15:52 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát huy tinh thần "kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo", khẩn trương bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn.

[Infographic] Tờ gấp tuyên truyền kết quả Đại hội XIV của Đảng 20/02/2026 08:39 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Khơi dậy đồng thuận xã hội - sức mạnh hiện thực hóa khát vọng phát triển 19/02/2026 13:29 Trong dòng chảy chung của đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận ở Hà Tĩnh tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, củng cố niềm tin và khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp 18/02/2026 12:00 Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững 17/02/2026 07:01 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Quy định của Ban Bí thư về quản lý và sử dụng thẻ đảng viên 13/02/2026 17:04 Nội dung quy định mới giúp quản lý chặt chẽ thẻ đảng viên, đảm bảo đúng quy trình và trách nhiệm của đảng viên, cấp uỷ, tổ chức đảng.

Mộ các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập được xếp hạng di tích quốc gia 13/02/2026 15:00 Việc xếp hạng Di tích quốc gia Mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bổ sung vào các khu lưu niệm đã xếp hạng di tích quốc gia là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các vị tiền bối cách mạng.

Các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập sẵn sàng đón người dân đến tri ân dịp Tết 11/02/2026 15:00 Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong bối cảnh nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đang được triển khai, ban quản lý các khu di tích cùng nhà thầu đang nỗ lực thi công, đồng thời chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về dâng hương, tri ân các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập.

Gia Hanh trao tặng huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên 10/02/2026 18:27 Việc trao tặng huy hiệu Đảng là dịp để bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.

Phát triển Đảng - khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh 10/02/2026 08:11 Công tác tạo nguồn, phát triển Đảng góp phần hình thành thế hệ học sinh giàu lý tưởng, sống có trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh.

Những mục tiêu chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng 09/02/2026 08:04 Tăng trưởng GDP đạt trên 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030 và Việt Nam lọt top 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất... là những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng 07/02/2026 21:58 Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng 07/02/2026 17:46 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Kịp thời chuyển hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành chính sách thiết thực, khả thi, ổn định 07/02/2026 16:27 Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành cần biến nghị quyết thành chính sách thiết thực, chuyển hóa kịp thời, đồng bộ, nhất quán thành hệ thống cơ chế, chính sách của pháp luật khả thi, ổn định và minh bạch.