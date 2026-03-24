Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV

(Baohatinh.vn) - Ngày 24/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV - Ảnh: QĐND

Buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung:

(1) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

(2) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

(3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

(4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:

(1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

(2) Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

(3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

(4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.
Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.
Phát huy tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát huy tinh thần "kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo", khẩn trương bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn.
Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập sẵn sàng đón người dân đến tri ân dịp Tết

Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong bối cảnh nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đang được triển khai, ban quản lý các khu di tích cùng nhà thầu đang nỗ lực thi công, đồng thời chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về dâng hương, tri ân các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập.
Gia Hanh trao tặng huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

Việc trao tặng huy hiệu Đảng là dịp để bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.
Kịp thời chuyển hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành chính sách thiết thực, khả thi, ổn định

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành cần biến nghị quyết thành chính sách thiết thực, chuyển hóa kịp thời, đồng bộ, nhất quán thành hệ thống cơ chế, chính sách của pháp luật khả thi, ổn định và minh bạch.
Sửa quy định thi hành Điều lệ Đảng trong năm 2026

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết Trung ương sẽ sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng trong năm 2026, chuẩn bị các bước để sửa Điều lệ Đảng và Cương lĩnh chính trị tại Đại hội XV.
Bộ Chính trị ra quy định về mức đóng đảng phí

Theo quy định của Bộ Chính trị, đảng viên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc của tháng trước liền kề.