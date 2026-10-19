Gửi tiết kiệm Vietcombank Hà Tĩnh, trúng giải đặc biệt 1 tỷ đồng

Chiều 19/10, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt đợt quay số lần thứ nhất của chương trình khuyến mại “Gửi an tâm – Rinh lộc tỷ” do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai.

Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt.



Chủ nhân được trao thưởng lần này là ông N.T.H, trú ở xã Sơn Tây. Trước đó, trong đợt quay vào ngày 8/10/2026 (đợt 1), ông N.T.H là khách hàng Vietcombank Hà Tĩnh may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh trao giải đặc biệt cho gia đình ông N.T.H.

Chương trình khuyến mại “Gửi an tâm – Rinh lộc tỷ” được Vietcombank triển khai từ ngày 25/8 đến 31/10/2026 nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Chương trình “Gửi an tâm – Rinh lộc tỷ” có 32 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 4 tỷ đồng. Trong đó, 2 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng; 5 giải nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 20 giải nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Các giải thưởng được xác định thông qua hình thức quay số theo thể lệ chương trình.

Theo thể lệ, chương trình được chia thành 2 đợt quay số xác định trúng thưởng. Đợt 1 áp dụng đối với các khoản tiền gửi tham gia chương trình từ ngày 25/8 đến 30/9/2026. Đợt 2 áp dụng với các khoản tiền gửi mới từ 1/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026. Theo kế hoạch, đợt quay số tiếp theo sẽ diễn ra trong tháng 11/2026.

Thông qua chương trình, Vietcombank tiếp tục đa dạng hóa các hình thức khuyến mại, gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng gửi tiền. Đây cũng là hoạt động góp phần thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, tạo nguồn lực phục vụ nhu cầu tín dụng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.