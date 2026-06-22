Hà Tĩnh xử lý hơn 300 vụ vi phạm thị trường trong 6 tháng đầu năm

(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm.
Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/6/2026, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã thực hiện 323 cuộc kiểm tra, phát hiện 314 vụ vi phạm.
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu và tiêu huỷ hàng hoá đạt hơn 1,96 tỷ đồng. Trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,32 tỷ đồng; giá trị hàng hoá tịch thu đã bán gần 173 triệu đồng; giá trị hàng hoá buộc tiêu huỷ hơn 466 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như: xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, lĩnh vực y tế, giá cả...
Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh; thực hiện ký cam kết chấp hành quy định pháp luật đối với 773 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.
Đồng thời, duy trì công khai số điện thoại đường dây nóng tại 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận phản ánh của người dân và kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.
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