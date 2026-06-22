Hà Tĩnh xử lý hơn 300 vụ vi phạm thị trường trong 6 tháng đầu năm

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/6/2026, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã thực hiện 323 cuộc kiểm tra, phát hiện 314 vụ vi phạm.

Lực lượng chức năng tiêu huỷ hơn 2,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu và tiêu huỷ hàng hoá đạt hơn 1,96 tỷ đồng. Trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,32 tỷ đồng; giá trị hàng hoá tịch thu đã bán gần 173 triệu đồng; giá trị hàng hoá buộc tiêu huỷ hơn 466 triệu đồng.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/6/2026, lực lượng chức năng phát hiện 314 vụ vi phạm về thị trường.

Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như: xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, lĩnh vực y tế, giá cả...

Lực lượng QLTT Hà Tĩnh công khai số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh; thực hiện ký cam kết chấp hành quy định pháp luật đối với 773 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, duy trì công khai số điện thoại đường dây nóng tại 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận phản ánh của người dân và kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.