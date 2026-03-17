Khi gara "tràn ra" Quốc lộ 8A sửa xe

(Baohatinh.vn) - Trên tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.

Theo ghi nhận, dọc hai bên Quốc lộ 8A qua địa bàn xã Sơn Tây xuất hiện nhiều gara sửa chữa ôtô quy mô vừa và nhỏ. Do mặt bằng hạn chế, nhiều cơ sở đã tận dụng phần lề đường, thậm chí một phần lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều xe tải, xe container dừng sát mép Quốc lộ 8A dọc các thôn Kim Thành, Hồ Sen... (xã Sơn Tây) để thay lốp, hàn gầm, sửa máy. Nhiều trường hợp xe được nâng kích, tháo bánh hoặc đặt dụng cụ sửa chữa ngay trên phần lòng đường vốn dành cho xe máy, xe thô sơ lưu thông.
Quốc lộ 8A là tuyến giao thông quan trọng nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với các địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.... Hằng ngày, tuyến đường này có mật độ lớn xe container, xe tải trọng lớn vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.
Khi các phương tiện lớn dừng sửa chữa ngay sát lòng đường, các phương tiện khác, nhất là xe máy và xe thô sơ, buộc phải lách sang phần đường dành cho xe ôtô. Trong khi đó, nhiều xe container di chuyển với tốc độ cao, khiến nguy cơ xảy ra va chạm giao thông luôn tiềm ẩn.
“Tình trạng này kéo dài khá lâu nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Xe tải, xe container dừng sửa ngay lòng đường làm mặt đường vốn đã hẹp lại càng chật hơn. Người đi xe máy phải lách ra giữa đường để tránh, rất nguy hiểm", anh N.Q.H - người dân xã Sơn Kim 1 bức xúc.
Một số gara ôtô còn bày la liệt phụ tùng, lốp xe, dụng cụ sửa chữa ra sát mép quốc lộ, thậm chí chặn hẳn 1 làn đường để sửa chữa phương tiện.
Thực tế cho thấy, nhu cầu sửa chữa phương tiện trên tuyến quốc lộ này là rất lớn, nhất là với các phương tiện vận tải đường dài. Tuy nhiên, dịch vụ sửa xe cần đảm bảo khoảng cách an toàn với hành lang giao thông.
"Việc sửa chữa ôtô ven quốc lộ như vậy không chỉ nguy hiểm mà còn làm cản trở giao thông. Các gara muốn làm nghề thì phải có bãi sửa chữa đủ rộng để đưa xe vào bên trong, không nên để phương tiện chiếm lề hay lòng đường. Các cơ quan chức năng cần sớm chấn chỉnh để đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ", anh T.M.H - người dân xã Sơn Tây cho biết.
Việc để gara ô tô “tràn” ra quốc lộ trên tuyến giao thông huyết mạch không chỉ phá vỡ trật tự hành lang giao thông đường bộ mà còn tạo nên hình ảnh nhếch nhác ở cửa ngõ giao thương quốc tế.

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

