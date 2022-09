11 tác giả tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

11 ý tưởng lọt vào chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp phụ nữ năm 2022” do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức, gồm: dự án sản xuất nấm bào ngư Hải Yến sấy khô tẩm gia vị, chế biến các sản phẩm từ bưởi Nhật Hằng (Hương Khê); mô hình sản xuất nem chua và giò me Hoài Võ (Can Lộc); mô hình sản xuất mi giả, mô hình sản xuất tinh bột nghệ và sắn dây (Hương Sơn); mô hình nuôi ong lấy mật (Vũ Quang); mô hình chế biến nước mắm (Lộc Hà); mô hình sản xuất thịt gà mát (Thạch Hà); mô hình nuôi lươn không bùn (TX Hồng Lĩnh); sản xuất dầu gội bằng thảo dược (TP Hà Tĩnh); sản xuất các sản phẩm từ thảo dược (huyện Kỳ Anh).