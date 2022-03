41 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tuyển hơn 4.700 lao động

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tháng 3/2022, trên địa bàn tỉnh có 41 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 4.771 vị trí việc làm.

Lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các sàn giao dịch việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở nhóm lao động phổ thông với 4.371 vị trí việc làm; nhóm lao động đã qua đào tạo (trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp) có nhu cầu tuyển dụng 400 vị trí việc làm.

Các ngành cần tuyển nhiều lao động trong tháng 3/2022 là: may mặc, xây dựng, chế biến gỗ, cơ khí…

Lao động đăng ký tuyển dụng ở phiên giao dịch việc làm tại sàn giao dịch việc làm Kỳ Anh, TX Kỳ Anh.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng nhiều như: Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh (cần tuyển 1.500 lao động); Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (1.000 lao động); Tổng công ty may 10 - Công ty CP Xí nghiệp may 10 Hà Tĩnh (1.000 lao động); Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (440 lao động); Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải (128 lao động); Công ty CPXNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh (80 lao động)…

Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho hay, để kết nối cung - cầu việc làm cho lao động, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tổ chức 28 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 14 phiên chuyên đề cho lao động thất nghiệp. Có 164 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, trong đó, 60 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm đã tuyển được hơn 300 người.

Nam Giang