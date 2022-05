Doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng được các doanh nghiệp Hà Tĩnh gắn với các hoạt động trong Tháng Công nhân 2022.

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy nổ nên ATVSLĐ là vấn đề được Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đặt lên hàng đầu.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu luôn đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn phòng chống cháy nổ.

Ông Hồ Đức Thắng - Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Nội dung an toàn lao động được quán triệt thường xuyên từ lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, lãnh đạo công ty đến từng cán bộ, nhân viên. Đây cũng là một trong những tiêu chí thi đua quan trọng trong năm của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh. Trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các nội dung liên quan càng được chúng tôi triển khai một cách nghiêm túc, bài bản”.

Các cửa hàng đều được trang bị dụng cụ chữa cháy chuyên dụng.

Để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, 85 đơn vị trực thuộc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trên toàn tỉnh đều được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động đồng thời treo băng rôn tuyên truyền.

Các cuộc tập huấn nghiệp vụ ATVSLĐ, bảo vệ môi trường được tổ chức thường xuyên cho cán bộ, nhân viên. Công ty phối hợp ngành chức năng thành lập các đoàn quan trắc môi trường lao động; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các đơn vị trọng điểm có nhiều nguy cơ cháy nổ như khu đô thị, khu tập trung đông nhà máy, dân cư...

Cũng là một trong những ngành nghề tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong quá trình làm việc, ATVSLĐ được Công ty Điện lực Hà Tĩnh coi là vấn đề “sống còn”.

Thường xuyên làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên an toàn lao động trở thành vấn đề sống còn với nhân viên ngành điện.

Ông Bùi Quang Nhiệm - Phó Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Từ cuối tháng 4, công ty đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều nội dung liên quan đến ATVSLĐ như: tập huấn nghiệp vụ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn hóa an toàn lao động; kiểm tra hiện trường lưới điện, cấp phát cẩm nang sử dụng điện an toàn cho khách hàng... Mục tiêu là tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - xử lý sự cố và quản lý an toàn cho CB-CNV trong Tháng hành động về ATVSLĐ. Ảnh Hữu Trung

Gần 20 năm gắn bó với nghề điện, anh Trần Hậu Chung - Đội trưởng Đội Quản lý kinh doanh dịch vụ - Điện lực Thạch Hà luôn ý thức được việc thực hiện đúng các quy định, quy trình về ATVSLĐ.

Anh Chung chia sẻ: “Nghề của chúng tôi không cho phép bất cứ sai sót nào, an toàn lao động không chỉ là bảo vệ tính mạng của bản thân mà còn đảm bảo sự an toàn cho những người xung quanh. Chỉ một giây lơ là, thiếu cẩn trọng cũng có thế phải gánh hậu quả khôn lường, thế nên, ai cũng được tập huấn bài bản về nghiệp vụ và phải tự ý thức chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy trình về ATVSLĐ”.

Lãnh đạo công ty và BCH Công đoàn Điện lực Hà Tĩnh trao quà động viên người lao động. (Ảnh Hữu Trung).

Bên cạnh việc đảm bảo các quy định về ATVSLĐ, lãnh đạo và BCH Công đoàn công ty cũng rất quan tâm đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân trực tiếp làm việc ngoài trời. Trong Tháng Công nhân 2022, công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ; tặng quà động viên công nhân các bộ phận...

Công ty TNHH UP Hà Tĩnh trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho người lao động.

Tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, nội dung ATVSLĐ cũng đang được các doanh nghiệp tích cực triển khai. Là một trong những đơn vị được UBND tỉnh vinh danh “Doang nghiệp vì người lao động năm 2021”, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh (khu công nghiệp Phú Vinh - TX Kỳ Anh) không chỉ tập trung vào nội dung đảm bảo an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động mà còn đặc biệt quan tâm đến chế độ đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần để người lao động có tâm thế làm việc tốt nhất.

Công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh được doanh nghiệp chi trả 100% chi phí khám sức khỏe định kỳ.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH UP Hà Tĩnh Phạm Tiến Dũng cho biết: “Trước mỗi ca làm việc, an toàn viên sẽ đi kiểm tra nhà xưởng để đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân. Các trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp phát đầy đủ, chất lượng bữa ăn ca đảm bảo. Công ty cũng phối hợp công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động”.

Trong tháng 5, Công đoàn Hà Tĩnh sẽ tích cực tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 đã và đang được các doanh nghiệp triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt đồng thời kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

ATVSLĐ cũng là một trong những nội dung trọng tâm được các cấp công đoàn Hà Tĩnh đề ra trong Tháng Công nhân 2022. Trong tháng 5, LĐLĐ tỉnh sẽ tích cực phối hợp các ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về ATVSLĐ tại các cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường các cuộc tập huấn nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động trong các doanh nghiệp. Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Kiều Minh