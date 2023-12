Hà Tĩnh - Bolikhămxay tăng cường hợp tác lao động việc làm, an sinh xã hội

Chiều 6/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Sở Lao động Phúc lợi xã hội tỉnh Bolikhămxay (Nước CHDCND Lào) tổ chức hội nghị hợp tác phát triển lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Đoàn đại biểu Sở Lao động Phúc lợi xã hội tỉnh Bolikhămxay do đồng chí Sẻng Phết Mun Lạ May - Giám đốc sở làm trưởng đoàn.