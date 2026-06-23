Lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ở Toàn Lưu

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chuyên môn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật, thu mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và các quy định liên quan.
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sáng 23/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác lấy mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Hà (xã Toàn Lưu).
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, từ ngày 23/6 - 30/8/2026, sẽ tổ chức lấy mẫu đối với 679 ngôi mộ chưa xác định được thông tin tại 6 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Thạch Hà (xã Toàn Lưu); Đức Thọ (xã Đức Thọ); Kỳ Anh (xã Kỳ Khang); Hương Khê (xã Hương Khê); Núi Nài (phường Thành Sen); Nầm (xã Tứ Mỹ).
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