Lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ở Toàn Lưu

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thành lập Trung đội phương tiện không người lái 19/06/2026 17:06 Trung đội phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu, BĐBP Hà Tĩnh. Việc thành lập trung đội là bước đi phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự hiện đại.

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” 19/06/2026 05:07 Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.

Bộ Quốc phòng công bố mức lương, phụ cấp cụ thể từ binh nhì trở lên 18/06/2026 11:30 Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 74/2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Dấu ấn 80 năm lực lượng An ninh nhân dân qua những tư liệu, hiện vật lịch sử 18/06/2026 10:12 Triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật do Công an Hà Tĩnh tổ chức tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện 17/06/2026 12:29 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vì có công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Công tác khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng 15/06/2026 14:51 Sáng 15/6, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập 15/06/2026 06:16 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và phục vụ tốt các đợt diễn tập sắp tới.

Tôi là công an xã 10/06/2026 15:27 Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh 10/06/2026 14:26 Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Đủ căn cứ xác định có mộ liệt sỹ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng 08/06/2026 16:10 Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận có mộ liệt sỹ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng, mở đường cho công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Rèn bản lĩnh, ý chí, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới 07/06/2026 16:38 Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, những chiến sĩ trẻ đang được rèn bản lĩnh, ý chí và kỹ năng quân sự, sẵn sàng lên đường bảo vệ chủ quyền biên giới.

Hành trình xác định danh tính liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim 04/06/2026 09:13 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Hà Tĩnh thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với quyết tâm tìm lại danh tính cho những người con hy sinh vì Tổ quốc.

95 chiến sĩ mới BĐBP Hà Tĩnh hoàn thành kiểm tra “3 tiếng nổ” 01/06/2026 05:29 Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hoàn thành các nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ”, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Chặt chẽ, tỉ mỉ hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 01/06/2026 05:29 Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN được Hà Tĩnh chú trọng triển khai nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hà Tĩnh khởi động "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" 30/05/2026 11:27 "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Hà Tĩnh được khởi động tại xã Can Lộc, sau đó sẽ rút kinh nghiệm, triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh 28/05/2026 21:32 Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Giữ vững quân số khỏe trên thao trường nắng nóng 26/05/2026 14:44 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng để góp phần bảo đảm quân số khỏe và nâng cao chất lượng huấn luyện trong mùa hè.

Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước 24/05/2026 17:58 Lễ đón 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước 24/05/2026 12:16 Đoàn xe chở hài cốt các liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào di chuyển về tỉnh Hà Tĩnh trong sự tiễn đưa xúc động của đông đảo người dân nước bạn Lào.

Hòn Mê - những thanh âm vọng về từ phía biển 22/05/2026 14:26 Với tôi, đảo Hòn Mê không chỉ là một tọa độ trên hải trình tác nghiệp cùng đoàn công tác Hà Tĩnh, mà đây còn là nơi neo đậu của những xúc cảm thiêng liêng.

Hà Tĩnh đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu 19/05/2026 17:26 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội thi với 3 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh đạt giải nhì, 1 thí sinh đạt giải ba.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới 14/05/2026 12:33 Các quyết định, thông tư được quán triệt tại hội nghị là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Phường Hoành Sơn tập trung chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 14/05/2026 05:00 Là 1 trong 17 địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh được lựa chọn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026, phường Hoành Sơn đang khẩn trương triển khai các phần việc chuẩn bị theo kế hoạch.

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004 13/05/2026 16:24 Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004 12/05/2026 14:37 Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841 11/05/2026 14:38 Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển, đảo quê hương 09/05/2026 17:52 Hải đội 102 (đóng quân ở xã Đan Hải) phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa để tuyên truyền, giáo dục về tình yêu, trách nhiệm bảo vệ biển, đảo trên địa bàn Hà Tĩnh.

Giữ bình yên ở đoạn biên giới hiểm yếu nhất Hà Tĩnh 09/05/2026 05:20 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, giữ rừng đầu nguồn và bảo đảm bình yên nơi "phên dậu".

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026 08/05/2026 16:13 Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.