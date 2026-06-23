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Lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ở Toàn Lưu

Dương Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Lực lượng chuyên môn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật, thu mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và các quy định liên quan.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sáng 23/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác lấy mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Hà (xã Toàn Lưu).

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Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Hà, hiện có 9 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong ngày 23/6, lực lượng chuyên môn đã tiến hành khai quật, thu mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và các quy định liên quan.
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Quá trình lấy mẫu được thực hiện cẩn trọng ở từng công đoạn, từ xác định vị trí phần mộ, khai quật, thu nhận mẫu hài cốt đến niêm phong, lập hồ sơ phục vụ công tác giám định.
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Các mẫu sinh phẩm được bảo quản, bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng quy trình kỹ thuật để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Thông tin về phần mộ liệt sĩ, mẫu sinh phẩm, quá trình tổ chức lấy mẫu đều được số hoá bảo đảm tính chính xác.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, từ ngày 23/6 - 30/8/2026, sẽ tổ chức lấy mẫu đối với 679 ngôi mộ chưa xác định được thông tin tại 6 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Thạch Hà (xã Toàn Lưu); Đức Thọ (xã Đức Thọ); Kỳ Anh (xã Kỳ Khang); Hương Khê (xã Hương Khê); Núi Nài (phường Thành Sen); Nầm (xã Tứ Mỹ).

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Tags:

#giám định ADN #xác định danh tính liệt sĩ #lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

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