Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Những ngày này, không khí tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh trở nên sôi nổi hơn khi liên tục đón các đoàn đại biểu người có công với cách mạng từ các địa phương trong tỉnh đến tham gia các đợt điều dưỡng tập trung.

Không khí vui tươi, phấn khởi của các đại biểu người có công trong thời gian điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.



Ông Trần Doãn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết: “Theo kế hoạch, năm nay, trung tâm đón 27 đoàn với 3.194 đại biểu người có công điều dưỡng tập trung (mỗi đợt điều dưỡng tập trung diễn ra trong 6 ngày). Để người có công sau đợt điều dưỡng được cải thiện về tinh thần và thể chất, trung tâm không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ nhằm bảo đảm tốt nhất công tác chăm sóc sức khoẻ cho thương binh, bệnh binh và người có công”.

Bác sỹ thăm khám, theo dõi sức khoẻ và cấp phát thuốc cho đại biểu.

Các đoàn tham gia điều dưỡng tập trung đều là người cao tuổi, nhiều người mang trong mình thương tật hoặc bệnh lý tuổi già nên công tác chăm sóc được đội ngũ cán bộ trung tâm đặc biệt quan tâm. Cán bộ trung tâm hướng dẫn sinh hoạt, theo dõi sức khỏe hằng ngày và chuẩn bị từng bữa ăn cho phù hợp với thể trạng người cao tuổi.

Ông Lê Công Thìn (75 tuổi, thương binh hạng 3 /4, bệnh binh 2/ 3, ở xã Đông Kinh) chia sẻ: “Cách tổ chức đón tiếp, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên trung tâm rất tận tình, chuyên nghiệp. Các hoạt động từ sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ, nói chuyện thời sự và đối thoại chính sách người có công; kế hoạch tham quan di tích lịch sử tại tỉnh Quảng Trị… được triển khai bài bản, phù hợp với sức khỏe và nhu cầu của cả đoàn. Những ngày ở trung tâm, chúng tôi rất vui vẻ, tinh thần thoải mái, sức khỏe được cải thiện hơn”.

Đại biểu người có công được vật lý trị liệu bằng máy điện xung.

“Vui nhất với chúng tôi là được gặp lại đồng đội, được trò chuyện, ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa. Thấy ai cũng khoẻ là mừng. Theo thông báo về tiêu chuẩn, chế độ được hưởng tại trung tâm, khi hoàn thành đợt điều dưỡng, mỗi đại biểu còn được nhận quà. Món quà thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”, ông Nguyễn Kim Hiểu (80 tuổi, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ở xã Hà Linh) chia sẻ.

Cán bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh dọn từng phòng ở gọn gàng, sạch sẽ.



Còn bà Nguyễn Thị Đông (72 tuổi, dân công hoả tuyến, ở xã Vũ Quang) vừa giới thiệu với tôi không gian phòng điều dưỡng, vừa vui vẻ cho biết: “Đến điều dưỡng tại đây cũng giống như đi nghỉ dưỡng ở khách sạn. Chúng tôi được chăm sóc, phục vụ rất chu đáo. Tình cảm mà cán bộ, nhân viên trung tâm dành cho chúng tôi khiến ai nấy như đang ở nhà, vô cùng ấm áp và gần gũi. Sau đợt điều dưỡng, sức khỏe ổn định hơn, tinh thần cũng phấn chấn, vui vẻ hơn rất nhiều”.

Đại biểu người có công được chăm sóc sức khỏe chu đáo.

Để bảo đảm chất lượng các đợt điều dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh luôn chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trực thường xuyên nhằm theo dõi sát tình hình sức khỏe của từng người. Cùng đó, khuôn viên, phòng nghỉ, nhà ăn được vệ sinh sạch sẽ; thực đơn hằng ngày được xây dựng khoa học, phù hợp với thể trạng và độ tuổi của người đã có tuổi.

Những bữa ăn ấm áp tại cơ sở điều dưỡng.

Bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh còn tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, thể thao… nhằm tạo không khí vui tươi, giúp các đại biểu người có công thư giãn tinh thần.

Bác sỹ Đăng Hữu Vũ - Phó Trưởng phòng Y tế (Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi luôn xem các đại biểu người có công đến điều dưỡng tập trung như người thân trong gia đình. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe, cán bộ của đơn vị thường xuyên trò chuyện, động viên để các cụ, các mẹ cảm thấy thoải mái, vui vẻ trong suốt thời gian điều dưỡng”.

Người có công vui chơi thể thao trong khuôn viên trung tâm.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã điều dưỡng tập trung cho 13 đoàn với 1.392 người có công của các địa phương trong tỉnh. Ông Trần Doãn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho hay: “Kết thúc mỗi đợt điều dưỡng, sức khỏe, tinh thần của người có công được tăng lên. Đó chính là động lực để tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trung tâm tiếp tục cố gắng, không ngừng nâng cao chất lượng điều dưỡng và chăm sóc người có công”.