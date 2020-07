Hà Tĩnh thực sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai

Đó là đánh giá của Thiếu tướng Trần Văn Nam – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển tại buổi việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn diễn ra chiều nay (10/7).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan làm việc với đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Năm 2019, thiên tai xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh không ác liệt như các năm trước đây nhưng cũng đã làm 9 người chết (5 người do mưa lũ; 2 người do bị sét đánh, 2 người do tai nạn tàu thuyền trên biển).

Có khoảng 6.482 nhà dân bị ngập, hư hỏng nặng; hơn 10.163 ha cây trồng các loại bị ngập, đổ gãy; 1.040 tấn lương thực bị ngập, trôi, ướt; 46 con gia súc, 26.064 con gia cầm bị chết; hơn 1.341 ha và 170 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ngô Đức Hợi: Hà Tĩnh có 280 km đê biển chỉ ứng phó bão cấp 10 và trong 351 hồ đập lớn nhỏ có dung tích gần 1,6 tỷ m3 nước thì 57 hồ chứa xuống cấp không đảm bảo an toàn.

Mưa lũ cũng gây sạt lở, cuốn trôi hàng nghìn khối đất, đá, hàng chục cống tiêu giao thông; một số tuyến kè bờ sông, bờ biển... và hạ tầng kỹ thuật bị thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại năm 2019 ước tính gần 755 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 17 đợt không khí lạnh. Từ ngày 31/5 đến 30/6 đã xảy ra nắng nóng gay gắt, kéo dài trên toàn tỉnh, riêng tại huyện miền núi Hương Khê có ngày trên 41 độ C. Do nắng nóng kéo dài nên đã xảy ra một số vụ cháy rừng với quy mô lan rộng tại các huyện Vũ Quang, Hương Sơn.

Đoàn công tác đánh giá cao công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Hà Tĩnh trong những năm qua.

Trong tháng 5 đã xảy ra 2 trận lốc xoáy trên địa bàn các huyện Hương Khê và Kỳ Anh, làm tốc mái gần 200 nhà dân, chìm 2 tàu cá của ngư dân và làm đổ gãy nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Trên vùng biển đã xảy ra 4 vụ tai nạn tàu thuyền, làm chìm 10 phương tiện đánh bắt của ngư dân.

Đại tá Hồ Hữu Hành - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn Trung ương hỗ trợ Hà Tĩnh một số tàu, xuồng có công suất nhỏ (40 - 60 CV) cho các địa phương vùng lũ nhằm chủ động ứng cứu dân khi xẩy ra mưa, lũ lớn.

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt: Luồng lạch các cảng biển ở Hà Tĩnh bị bồi lắng nghiêm trọng qua từng năm, nếu dùng tiền ngân sách thì không thể đáp ứng được. Hiện nay đã cho chủ trương xã hội hoá việc này nhưng khi thực hiện khó khăn, cần thiết phải có hướng dẫn từ các ban ngành Trung ương.

Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai. Cả hệ thống chính trị các cấp ở Hà Tĩnh thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua và mang lại hiệu quả cao.

Công tác khắc phục, tái thiết sau bão luôn được tỉnh chú trọng và tập trung cao với phương châm “không để người dân nào bị thiếu lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh: Vai trò quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ, ngành trung ương đã giúp đỡ Hà Tĩnh vượt qua trong những thời điểm khó khăn nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cho biết: Là địa phương thường xuyên bị thiên tai, đặc biệt là bão, lũ gần như năm nào cũng xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, nhờ thế đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Thiếu tướng Trần Văn Nam – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đánh giá cao sự chủ động trong công tác PCTT&TKCN của tỉnh Hà Tĩnh

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đánh giá cao sự chủ động trong công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng kế hoạch để ứng phó với các loại hình thiên tai; đầu tư hệ thống quan trắc nhằm nâng cao dự báo cảnh báo thiên tai; xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai; đầu tư nâng cao khả năng chống chịu của công trình kết cấu hạ tầng, nhất là các đê điều, hồ đập xung yếu...

“Việc tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai cho người dân là một việc rất quan trọng. Qua đó giúp người dân chủ động phòng, chống khi có thiên tai xảy ra”, Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển nhấn mạnh.

Với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Thiếu tướng Trần Văn Nam khẳng định, đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để có hướng giải quyết kịp thời, phù hợp.

