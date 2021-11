Làng mộc ở Hà Tĩnh vất vả “xoay” đầu ra cho sản phẩm

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dù thời điểm này đang là “mùa làm ăn” nhưng sản phẩm đồ gỗ ở các làng mộc Hà Tĩnh hiện rất khó tiêu thụ...

Cảnh tượng đìu hiu ở làng nghề mộc Thái Yên.

Những ngày cuối tháng 11, các cơ sở làm đồ gỗ ở cụm công nghiệp Yên Huy (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) vắng người mua. Mọi năm đây là thời điểm hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động nhưng năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm giảm nhu cầu của người dân.

Anh Đặng Văn Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Nội thất gỗ An Minh cho biết: “Năm nay, khách đến mua hàng giảm mạnh, sản phẩm không thể phân phối vào các thị trường miền Nam do chi phí vận chuyển cao. Năm ngoái doanh thu của công ty đạt hơn 2 tỷ đồng, năm nay giảm mạnh. Nguyên nhân là do ít người mua, cộng với giá nguyên liệu và chi phí rủi ro tăng cao.

Hiện tại, sau khi nắm bắt thị trường, công ty đang chuyển hướng sang sản phẩm bình dân phù hợp với túi tiền của người dân ở thời điểm này. Chúng tôi cũng cố gắng giảm giá thành các sản phẩm xuống mức thấp nhất có thể, đồng thời hạn chế chi phí phát sinh như điện, máy móc... để “cầm cự” qua giai đoạn khó khăn này".

Để duy trì hoạt động Công ty TNHH Nội thất gỗ An Minh buộc phải cắt giảm nhân công.

Cảnh tượng vắng vẻ cũng xảy ra tại làng nghề mộc Thái Yên (xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) - làng nghề mộc nổi tiếng nhất tỉnh. Trong các cửa hàng, mặt hàng đồ gỗ sản xuất ra vẫn chật kín, nhưng rất ít khách hàng. Trước đây thời điểm này cả làng mộc náo nhiệt bởi tiếng cưa, tiếng đục cả ngày lẫn đêm nhưng nay chỉ còn hoạt động cầm chừng.

Chia sẻ với PV, ông Lộc - chủ cửa hàng đồ gỗ Lộc Thủy cho biết: “Thông thường đây là dịp người dân xây nhà mới, cưới xin nhiều nên đồ gỗ bán rất chạy. Nhưng giờ người mua hầu như không có, giai đoạn này chúng tôi chấp nhận sản xuất cầm chừng, số lượng sản phẩm làm ra chỉ khoảng 30-40% so với các năm.

Năm ngoái cơ sở chúng tôi sản xuất 200 sản phẩm nhưng năm chỉ làm khoảng một nửa vậy mà vẫn đang tồn đọng khá nhiều. Doanh thu của cửa hàng chỉ đạt 1/3 so với mọi năm. Để giảm chi phí, chúng tôi cố gắng cắt giảm số lượng người làm. Cửa hàng chúng tôi giai đoạn nhiều việc có khoảng 20 lao động nhưng nay chỉ còn 6 người”.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng – Chủ tịch Hội Nghề mộc Thái Yên: Rất mong các cấp chính quyền có chính sách tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động cho các làng nghề mộc trong thời điểm khó khăn này.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng – Chủ tịch Hội Nghề mộc Thái Yên cho biết: “Hiện tại, việc sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhiều chủ cơ sở ngoài việc cắt giảm công nhân để tiết kiệm chi phí đã phải chấp nhận vay vốn ngân hàng để duy trì sản xuất. Để tìm đầu ra cho sản phẩm, nhiều cửa hàng còn triển khai quảng bá trên mạng xã hội, trang web.

Tuy nhiên, hàng hóa hiện vẫn khó tiêu thụ, làng nghề rất mong các cấp chính quyền có chính sách tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động trong thời điểm khó khăn này…”.

Để thích ứng với tình hình khó khăn hiện tại, các làng mộc đã chuyển sang sản xuất các mặt hàng đồ gỗ giá bình dân (Ảnh chụp tại làng mộc Thái Yên).

Ông Đoàn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh cho biết: “Do dịch bệnh nên việc kinh doanh của làng nghề khó khăn hơn năm ngoái. Hàng sản xuất ra bán chậm, nguyên vật liệu đầu vào tăng giá hơn so với năm ngoái.

Hiện tại có khoảng 15 hộ ở làng nghề của địa phương đã phải vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động. Địa phương rất mong muốn các cấp, ban nghành có thêm chính sách để hỗ trợ làng nghề trong giai đoạn hiện nay...”.

Ngọc Thắng