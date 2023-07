Bản lĩnh “thép” của nữ cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh

Nhiều năm công tác ở Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, nữ Đại úy Phan Thị Huyền luôn năng nổ, nhiệt huyết, tậm tân với công việc và đã cùng đồng đội triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội, đảm bảo bình yên cho người dân.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất, in ấn và mua bán hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả bị Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ.

Vào ngày 17/6, chuyên án mang bí số “0323G” về sản xuất, in ấn và mua bán hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh, thành phố với số tiền hưởng lợi lên đến hơn 20 tỷ đồng, đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh bóc gỡ, khám phá thành công

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố đối với 24 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can.

Đại úy Phan Thị Huyền - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh.

Ít ai biết được, trong số các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Tĩnh tham gia “đánh án” có một nữ công an với dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy năng động, nhạy bén và quyết đoán trong công việc. Đó là Đại úy Phan Thị Huyền - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh.

Đại úy Phan Thị Huyền cho hay: Sau quá trình thâm nhập, điều tra, tới giữa tháng 6, ban chuyên án quyết định “cất vó”, bắt giữ các đối tượng phạm pháp trong đường dây sản xuất, in ấn, mua bán bằng cấp, giấy tờ. 20 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia làm 3 mũi công tác để đấu tranh bắt giữ các đối tượng.

“Lúc ấy chừng 22h đêm, mình nhận được lệnh của chỉ huy là phải ra Hà Nội gấp. Thời điểm này, các con vừa mới ngủ. Thương con nhưng là người lính hình sự, nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu, mình nhờ ông bà nội trông cháu rồi nhanh chóng thu dọn hành lý, cùng đồng đội di chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm” - Đại úy Huyền chia sẻ.

Dù là nữ và công tác ở Đội Cảnh sát hình sự nhưng Đại úy Phan Thị Huyền luôn năng nổ, nhiệt tình, cùng đồng đội đấu tranh với các loại tội phạm.

Theo lời Đại úy Huyền, khi bóc gỡ chuyên án, khó khăn lớn nhất là các đối tượng trong đường dây cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố như Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh. Và dù “làm ăn” cùng nhau nhưng lại chưa gặp mặt nhau, tất cả đều sử dụng tài khoản ẩn danh để liên hệ, trao đổi và thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Vất vả là vậy, song, với bản lĩnh người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, đường dây đã dần bị bóc gỡ, từng đối tượng phạm tội bị đưa ra ánh sáng. Bản thân Đại úy Phan Thị Huyền cùng tham gia trực tiếp bắt giữ 5 đối tượng.

Công việc của người lính hình sự đối với nam giới vốn đã không dễ thì với một phụ nữ “chân yếu, tay mềm” như Đại úy Huyền, khó khăn càng bội phần. Vậy nhưng, ẩn giấu sau vóc dáng có phần “tiểu thư” ấy là một cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, nhất là khi xông pha trận mạc. Nữ cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh tâm sự rằng, khi đã nhận nhiệm vụ phải hoàn thành bằng hiệu quả cao nhất có thể, mặc cho có nguy hiểm, gian khó đến mấy.

Đường dây lô đề do Đặng Thị Vân Anh cầm đầu bị Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ.

Cách đây 2 năm - thời điểm gần tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an TP Hà Tĩnh đã triệt phá thành công chuyên án lô đề lớn nhất trên địa bàn tỉnh, bắt giữ, triệu tập hơn 22 đối tượng với lượng tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày do Đặng Thị Vân Anh (SN 1982, trú tổ dân phố 5, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cầm đầu.

Khi tham gia vào chuyên án này, Đại úy Phan Thị Huyền đang mang thai ở tháng thứ 8. Dù vậy, nữ cảnh sát đã không ngại khó khăn, nguy hiểm khi trực tiếp làm công tác trinh sát, cùng đồng đội ngày đêm thu thập chứng cứ, tài liệu.

Những lần đấu tranh trực diện với tội phạm không hề khiến Đại úy Huyền nao núng. Bằng bản lĩnh của “bông hồng thép” hình sự cùng với những chứng cứ sắc bén, 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp phải cúi đầu nhận tội.

Đại úy Phan Thị Huyền tham gia lấy lời khai đối tượng vi phạm.

“Thời gian ấy mình đang mang bầu, thú thật là nói không sợ thì cũng không phải. Được sự động viên của anh em trong đội cùng “máu” của người lính hình sự nên mình luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với mình, bắt giữ được các đối tượng đúng người, đúng tội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho người dân là mình thấy vui lắm rồi” - Đại úy Phan Thị Huyền chia sẻ.

Không chỉ làm tốt công tác trinh sát hình sự, Đại úy Phan Thị Huyền còn làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy đội nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan tới lĩnh vực đấu tranh, xử lý, phòng ngừa tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Trung tá Bùi Quang Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Dù là nữ và công tác tại Đội Cảnh sát hình sự nhưng Đại úy Phan Thị Huyền là người luôn năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc. Cùng với anh em trong đơn vị, Đại úy Huyền đã có nhiều đóng góp trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Đại úy Phan Thị Huyền vì có thành tích xuất sắc trong phá chuyên án sản xuất, in ấn và mua bán hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả.

Với sự nhiệt huyết, tận tụy trong công việc, Đại úy Phan Thị Huyền luôn được Công an tỉnh, Công an thành phố đánh giá cao; nhiều năm liền được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Năm 2022, nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Đại úy Phan Thị Huyền là 1 trong 10 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Tĩnh được vinh danh. Đó là phần thưởng xứng đáng, tự hào để nữ cảnh sát hình sự tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, góp phần cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, xứng đáng là “bông hồng thép” bản lĩnh của lực lượng Công an Hà Tĩnh.

Nhung Quý – Quỳnh Chi