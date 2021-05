Bí quyết giành 8.0 IELTS ở tuổi 14 của nữ sinh Hà Tĩnh

Duy trì thói quen đọc sách chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nguyễn Thị Nguyệt Tâm (lớp 8A1, trường Albert Einstein Hà Tĩnh) xuất sắc đạt kết quả 8.0 IELTS.

Kết quả 8.0 IELTS của Nguyệt Tâm là một thành tích đáng nể đối với học sinh lớp 8

Học tiếng Anh để nắm bắt cơ hội về nghề nghiệp

Quyết định đăng ký và ôn tập cho tới khi bước vào cuộc thi chỉ vỏn vẹn gần 3 tháng, 8.0 IELTS là một kết quả cao hơn những gì Nguyệt Tâm mong đợi.

Kết quả cụ thể của Nguyệt Tâm ở kỹ năng đọc (Reading) và kỹ năng nghe (Listening) là 9.0, đạt điểm tuyệt đối; kỹ năng nói (Speaking) và viết (Writing) đều đạt 7.0.

Đạt được thành tích này khi em chỉ mới là học sinh lớp 8 và không theo học thêm tại bất cứ trung tâm tiếng Anh nào là điều khiến rất nhiều người khâm phục. Thành tích có được đúc kết từ sự nỗ lực tự học và một nền tảng kiến thức vững chắc.

May mắn hơn so với các bạn đồng trang lứa, Nguyệt Tâm được tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh từ rất sớm. Từ 3-5 tuổi, em ở New Zealand cùng gia đình, lên 6 tuổi, em cùng bố mẹ trở về quê hương Hà Tĩnh và tới lớp 5 thì em bắt đầu học tiếng Anh một cách bài bản và chuyên sâu hơn. Những năm sống ở nước ngoài đã cho em nhiều lợi thế trong quá trình học. Tâm cũng nhận thức rõ những lợi ích mà môn học này mang lại như: mở mang kiến thức, giao tiếp và đặc biệt là cơ hội việc làm trong tương lai. Đặc biệt, em cũng yêu thích ngôn ngữ này nên ngày càng chuyên tâm hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh từ sớm nên Nguyệt Tâm rất chú trọng môn học này.

Tâm chia sẻ: “Để học tốt tiếng Anh không khó mà cần phải chăm chỉ. Hãy xem tiếng Anh như một ngôn ngữ bình thường, đưa nó vào trong cuộc sống thường ngày, làm việc bằng tiếng Anh một cách thường xuyên. Mọi người có thể giải trí bằng tiếng Anh thông qua phim ảnh, sách báo… và nói tiếng Anh cùng các bạn, thầy cô nếu có cơ hội. Tiếng Anh tốt giúp khám phá nhiều điều mới mẻ, lại càng mang tới niềm yêu thích, say mê với môn học này”.

Môi trường tại Trường Albert Einstein đã giúp em phát huy hết khả năng của bản thân.

Bên cạnh đó, việc chuyển về học tập tại Trường Albert Einstein, một ngôi trường lấy tiếng Anh làm nền tảng, đã giúp Nguyệt Tâm bứt phá khỏi các giới hạn của bản thân.

Em cho biết: “Khi học ở trường cũ, mỗi tuần chỉ có 3 tiết môn Tiếng Anh. Em lúc này cũng không hề nghĩ tới việc thi IELTS vì cho rằng không cần thiết đối với một học sinh lớp 7. Tuy nhiên, ở Albert Einstein, thời lượng cho môn học này nhiều gấp 3 lần, giúp em được rèn giũa, cọ xát và phát triển nhiều hơn”.

Tại đây, thầy cô thường xuyên định hướng, động viên học sinh thử sức tại các kỳ thi trong nước, quốc tế, một số bạn học sinh nhỏ tuổi hơn Tâm cũng đã dành được kết quả IELTS cao. Tất cả đã tạo động lực để Nguyệt Tâm đăng ký, ôn luyện và dành được kết quả đáng ngưỡng mộ ở kỳ thi này.

Thói quen đọc sách là bí quyết của thành công

Có rất nhiều yếu tố tạo nên thành công ngày hôm nay nhưng đọc sách là bí quyết giúp một cô bé 14 tuổi như Nguyệt Tâm đạt 8.0 IELTS.

Bắt đầu từ những cuốn sách dễ hiểu, sách song ngữ, tới nay, em đã có thể nghiền ngẫm cả những tác phẩm lớn, tiểu thuyết nổi tiếng hoàn toàn bằng tiếng Anh như To kill a mocking bird (Giết con chim nhại), Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến), The day after tomorrow (Một ngày không xa)…

Em thường đọc tiểu thuyết, truyện tiếng Anh, đọc các bài báo về khoa học - xã hội trên internet như The Times, The Guardian… để trau dồi kỹ năng Đọc (Reading); nghe nhiều video trên các kênh internet, luyện kỹ năng nghe (Listening) bằng các chủ đề, các bài diễn thuyết, bài giảng trên TED talks, các bài chính luận…

Clip: Thông điệp Nguyệt Tâm nhắn gửi tới mọi người trước tình hình Covid-19 phức tạp

(Video thực hiện trước kỳ nghỉ 30/4-1/5)

Thói quen đọc sách giúp Tâm rèn khả năng tập trung cao độ, tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng, rành mạch. Yếu tố này hỗ trợ em rất nhiều trong phần thi đọc và nghe, 2 kỹ năng đạt điểm tuyệt đối 9.0.

Bên cạnh đó, đọc nhiều sách còn cung cấp cho em một lượng kiến thức đồ sộ về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, từ xã hội tới khoa học… Điều này là cực kỳ quan trọng bởi, bài Nói (Speaking) và Viết (Writing) luôn đòi hỏi ở người dự thi một sự hiểu biết nhất định về các vấn đề của xã hội hiện nay, trong khi vốn sống và trải nghiệm của em lại chưa có nhiều khi chỉ mới là học sinh lớp 8.

Duy trì thói quen đọc sách là bí quyết thành công của cô học trò trường Albert Einstein

Nền tảng kiến thức vững chắc cùng tâm lý thoải mái đã giúp Nguyệt Tâm dành được 8.0 mà không phải qua bất kỳ một trung tâm đào tạo nào nào. Để làm quen với cách thức thi, Tâm thường vào website ieltstestonline.com để ôn luyện với nhiều đề mẫu được cung cấp miễn phí.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nguyệt Tâm cho biết, em chưa có lựa chọn cụ thể về một ngành nghề, lĩnh vực nào. Mục tiêu gần nhất em đặt ra là trở thành nữ sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Đình Nhất