Hành trình trở thành thanh niên công an xã xuất sắc cả nước của chiến sỹ trẻ ở Hà Tĩnh

Thượng úy Phạm Duy Triết (SN 1990, Trưởng Công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh vừa được Bộ Công an vinh danh trong danh sách 66 đoàn viên, thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở.

Thượng úy Phạm Duy Triết tại lễ tuyên dương thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc vào tối 25/3/2022 ở Hà Nội.

Về nhận công tác tại Công an huyện Thạch Hà từ năm 2014, đến tháng 3/2020, thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, Thượng úy Phạm Duy Triết đã tình nguyện viết đơn xin đi và đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Tại vị trí mới, Thượng úy Phạm Duy Triết đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu tình hình địa bàn, trau dồi kinh nghiệm; thường xuyên bám cơ sở, thăm hỏi đời sống người dân; cùng đồng đội tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân, từng bước nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với tính cách gần gũi, cởi mở nên dù chỉ mới 2 năm gắn bó địa bàn nhưng thượng úy trẻ đã được người dân địa phương hết sức tin tưởng, yêu mến, Nhân dân tích cực ủng hộ, trở thành “tai, mắt” của lực lượng công an trong bảo đảm ANTT.

Thượng úy Phạm Duy Triết (bên phải) thường xuyên bám sát địa bàn, thăm hỏi đời sống người dân.

Đặc biệt, trong đợt lũ lịch sử năm 2020, hình ảnh Thượng úy Phạm Duy Triết chạy bộ suốt 2 km, băng mình giữa dòng nước lũ chảy xiết để kịp thời đưa thuyền cứu hộ đến điểm cứu nạn, chở một bệnh nhân bị ung thư đi bệnh viện, khiến người dân địa phương nhắc nhớ mãi.

Thượng úy Phạm Duy Triết chạy sau chiếc xe máy suốt 2 km để giữ thăng bằng cho chiếc thuyền được đưa đến vùng ngập lũ để cứu nạn người dân trong đợt lũ lịch sử năm 2020.

Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, Thượng úy Phạm Duy Triết đã trực tiếp vào vùng tâm lũ, kéo thuyền, đưa người dân đi sơ tán. Ảnh tư liệu.

Từ việc am hiểu, nắm chắc địa bàn, Thượng úy Phạm Duy Triết đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT nổi lên trên địa bàn xã; xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên.

Trong thời gian công tác tại địa phương, đồng chí cũng đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, từng bước làm chuyển biến tình hình ANTT, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt NTM tại địa phương. Đặc biệt, trong năm 2021, Thượng úy Phạm Duy Triết đã vận động xây dựng mới 1 mô hình camera giám sát an ninh cấp thôn đầu tiên với 8 mắt camera; trực tiếp tham gia vào 120 lượt về cơ sở xây dựng NTM tại 9 thôn trên địa bàn xã; hoàn thành bộ hồ sơ tiêu chí 19.2 về “ANTT” được Công an tỉnh đánh giá cao, góp phần đưa xã Thạch Đài đạt chuẩn “NTM nâng cao trong năm 2021”.

Ngoài ra, Thượng úy Phạm Duy Triết cũng đạt nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: đánh bạc, trộm cắp, buôn bán hàng cấm, tàng trữ trái phép chất ma tuý… góp phần làm ổn định, đảm bảo ANTT trên địa bàn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, được chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thượng úy Phạm Duy Triết đã phát huy vai trò, trách nhiệm xung kích, tuyến đầu. Đồng chí được lãnh đạo Công an huyện tin tưởng, giao nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ truy vết trên địa bàn xã. Trong năm 2021, Thượng úy Phạm Duy Triết đã cùng tổ truy vết được 650 F1, 1270 F2 liên quan đến các ca bệnh F0 trong và ngoài địa bàn xã. Trực tiếp phát hiện, lập hồ sơ xử lý 26 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch, qua đó góp phần đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã.

Phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của tuổi trẻ, đồng chí Phạm Duy Triết luôn năng nổ trong mọi hoạt động ở địa phương.

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân, liên tục 2 năm 2020 và 2021, Thượng úy Phạm Duy Triết đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021; là 1 trong 10 gương thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2021.

Được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, từ tháng 3/2022, Thượng úy Phạm Duy Triết đã được tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an xã Thạch Đài.

Chia sẻ về cảm xúc khi được vinh danh là một trong số 66 thanh niên công an có thành tích xuất sắc cả nước năm 2021, Thượng úy Phạm Duy Triết cho biết, bản thân rất vui, vinh dự và tự hào và xem đây là động lực, trách nhiệm để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận xét về Thượng úy Phạm Duy Triết, Thượng tá Đặng Quốc Thiện - Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: “Đồng chí Thượng úy Phạm Duy Triết là một cán bộ công an mẫu mực, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng. Với sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đồng chí Phạm Duy Triết đã luôn gương mẫu đi đầu, không ngại khó ngại khổ, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, được Nhân dân tin yêu, đồng đội quý mến”.

Đặng Phương

(Ảnh: NVCC)