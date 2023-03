Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giao thông: Nhanh gọn, hiệu quả

Cùng với sự vào cuộc tích cực, kịp thời của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện và xử lý vi phạm hành chính (VPHC) đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân.

Ông Dương Kim Sơn (trú thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê) được cán bộ Đội CSGT-TT (Công an huyện Thạch Hà) hướng dẫn thủ tục đăng ký phương tiện qua hình thức trực tuyến.

Đầu tháng 2/2023, ông Dương Kim Sơn (trú thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê) đến Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Thạch Hà làm thủ tục đăng ký cho chiếc xe ô tô mới mua. Tại đây, ông Sơn được cán bộ đơn vị cho biết, hiện nay, lực lượng công an đang đẩy mạnh đăng ký phương tiện qua hình thức trực tuyến, vô cùng đơn giản và thuận tiện.

Công an huyện cũng hướng dẫn ông trình tự đăng ký xe qua cổng dịch vụ công như đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến. Tiếp đó, cán bộ công an sẽ tiếp nhận mã hồ sơ người dân cung cấp qua tin nhắn điện thoại rồi in tờ khai, nhắc nhở công dân kiểm tra lại thông tin và cuối cùng là bấm biển số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký.

Ông Sơn cho biết: “Việc đăng ký phương tiện qua hình thức trực tuyến vừa nhanh gọn, vừa thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tinh thần, thái độ làm việc của các đồng chí công an khiến tôi rất hài lòng”.

Quy trình đăng ký xe tại cổng dịch vụ công quốc gia.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, việc đăng ký xe qua cổng dịch vụ công cũng giúp cán bộ đăng ký rút ngắn thời gian nhập dữ liệu, hạn chế các sai sót liên quan đến thông tin của xe và chủ xe, tránh việc giả mạo các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xe, lệ phí trước bạ… Trong khi đó, nhiều công dân cũng được Công an huyện Thạch Hà hướng dẫn nộp phạt VPHC qua cổng dịch vụ công. Phần lớn công dân hài lòng với dịch vụ này vì tiết kiệm được thời gian đến các ngân hàng được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu.

Đại úy Trần Hoàng Hiệp - Đội trưởng Đội CSGT-TT (Công an huyện Thạch Hà) thông tin: “Từ ngày 15/12/2022 đến nay, Đội CSGT-TT đã tiếp nhận 231 hồ sơ đăng ký xe ô tô; trong đó, tiếp nhận 200 hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia (đạt tỷ lệ 86,5%).

Về xử lý VPHC, đơn vị đã tiếp nhận 124 hồ sơ xử phạt, trong đó, 102 hồ sơ trực tuyến (chiếm 82,3%). Để người dân nắm bắt chủ trương, đơn vị đã tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức: in tài liệu phát trực tiếp tại trụ sở tiếp dân; xây dựng video hướng dẫn trên fanpage; phổ biến cho công dân khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát...”.

Cán bộ Đội CSGT-TT (Công an huyện Thạch Hà) giúp người dân thao tác quét mã QR code để thực hiện đăng ký phương tiện qua cổng dịch vụ công...

... và nhắc nhở công dân kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân được hiển thị trên máy tính.

Tại Nghi Xuân, thời gian qua, cán bộ Đội CSGT-TT (Công an huyện) cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký phương tiện và nộp phạt VPHC trên cổng dịch vụ công. Nhờ vậy, tỷ lệ người dân thực hiện trên môi trường điện tử đã tăng đáng kể. Trong gần 2 tháng đầu năm 2023 (từ 15/12/2022 đến nay), đơn vị đã tiếp nhận 274 hồ sơ đăng ký xe ô tô, trong đó, 176 hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 64%); tiếp nhận 127 hồ sơ xử phạt, gồm 119 hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 93%).

Thời gian qua, Đội CSGT-TT Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành biên soạn và phát tờ rơi hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký xe, các bước nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công để cấp phát cho người dân. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT thường xuyên phổ biến về mục đích, lợi ích mà người dân nhận được khi sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia.

Song song với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Đội CSGT-TT Công an huyện Nghi Xuân cũng phổ biến cho người dân về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến liên quan.

Thiếu tá Võ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của công dân mà còn tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý vi phạm giao thông.

Với quyết tâm đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, thường xuyên kiểm tra về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với lĩnh vực đăng ký xe và hướng dẫn nộp phạt trực tuyến cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả hơn trong tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông.

