Tổng thống Mỹ đe dọa “đóng băng” vĩnh viễn các khoản tài trợ cho WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 (giờ địa phương) đe dọa sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và xem xét lại tư cách thành viên của Mỹ tại cơ quan này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 18/5. (Ảnh: Reuters)

Trong bức thư gửi Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu WHO được Tổng thống Mỹ chia sẻ trên tài khoản Twitter cá nhân hôm 18/5, ông Donald Trump dọa sẽ “đóng băng” vĩnh viễn các khoản tài trợ của Mỹ cho tổ chức này và xem xét lại tư cách thành viên của Mỹ tại WHO nếu cơ quan của Liên Hợp Quốc này không cam kết có sự cải tổ đáng kể trong vòng 30 ngày tới.

“Chúng tôi không có thời gian để lãng phí. Đó là lý do tôi với tư cách là Tổng thống Mỹ, thông báo cho ông rằng, nếu WHO không cam kết cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới, tôi sẽ lập tức đóng băng ngân sách của Mỹ cho WHO và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi trong tổ chức”, Tổng thống Mỹ Trump viết trong bức thư gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Trước đó, hồi giữa tháng 4 vừa qua, ông Trump đã tuyên bố dừng cấp ngân sách cho WHO và chỉ trích tổ chức này trong việc xử lỷ đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 14/4, Tổng thống Trump cho biết, WHO đã “thất bại trong chính nhiệm vụ cơ bản của mình và cần phải chịu trách nhiệm”.

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã “rót” cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 4,9 triệu ca nhiễm, hơn 320.000 người chết và hơn 1,9 triệu người đã hồi phục.

Phương Đặng

(Theo Reuters)