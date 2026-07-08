Thu ngân sách hơn 135 tỷ đồng, Can Lộc giữ vững đà phát triển

Sáng 8/7, HĐND xã Can Lộc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội xã Can Lộc tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan, toàn xã gieo cấy 1.813 ha lúa vụ xuân, đạt 100% kế hoạch; năng suất bình quân 64,25 tạ/ha, sản lượng ước 11.653 tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả.

Chủ toạ điều hành kỳ họp.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 135 tỷ đồng, bằng 125 % kế hoạch tỉnh giao và 110 % kế hoạch HĐND xã giao. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tiếp tục được quan tâm; bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án được chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Can Lộc Võ Xuân Linh khai mạc kỳ họp.

Địa phương đã triển khai 21 dự án, với tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc Phạm Quốc Đạt báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

6 tháng cuối năm, xã Can Lộc tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất đạt 200 ha; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 69 triệu đồng/năm và giảm tỷ lệ nghèo đa chiều tối thiểu 0,1%. Địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, xây dựng thêm 1 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Bà Phạm Thị Bích Liên - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã báo cáo thẩm tra của ban.

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo đánh giá tình hình đầu tư phát triển và kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; công tác tiếp nhận nợ chi thường xuyên, nợ xây dựng cơ bản sau sáp nhập đơn vị hành chính; báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp; xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 1 ngày. Buổi chiều, HĐND xã Can Lộc sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về quy hoạch, đầu tư xây dựng, giáo dục và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.