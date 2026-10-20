Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Trao tặng 30 bộ máy tính cho học sinh vùng biên Vũ Quang

Thế Mạnh – Bùi Trung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Món quà góp phần bổ sung thiết bị dạy học, tạo điều kiện để học sinh vùng biên Vũ Quang (Hà Tĩnh) tăng cường thực hành Tin học, nâng cao kỹ năng số.

1.jpg
Đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng tặng máy tính cho thầy trò Trường TH&THCS Phan Đình Phùng.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND xã Vũ Quang vừa tổ chức trao tặng 30 bộ máy tính, trị giá gần 120 triệu đồng cho Trường TH&THCS Phan Đình Phùng, xã Vũ Quang.

Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng hiện có 43 lớp với 1.121 học sinh, tổ chức dạy học tại trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường. Khoảng cách giữa các điểm trường xa nhất lên đến 30 km. Trong đó, có 56 học sinh là con em đồng bào dân tộc Lào, nhiều em sinh sống ở vùng sâu, vùng xa và các khu tái định cư trên địa bàn biên giới.

3.jpg
Phòng máy gồm 30 máy tính được đưa vào sử dụng ngay sau khi tiếp nhận.

Sau sắp xếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn nhiều khó khăn. Dù có 5 phòng máy tính, nhưng chỉ 1 phòng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học; các phòng còn lại có nhiều thiết bị đã sử dụng lâu năm, xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hành môn Tin học và khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của học sinh.

Việc trao tặng máy tính góp phần bổ sung trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học, tăng cường thực hành, rèn luyện kỹ năng số. Qua đó, hỗ trợ nhà trường thực hiện đổi mới giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh, nhất là các em ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Tags:

#học sinh vùng biên Vũ Quang #Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam #Techcombank #Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!