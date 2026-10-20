Trao tặng 30 bộ máy tính cho học sinh vùng biên Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Món quà góp phần bổ sung thiết bị dạy học, tạo điều kiện để học sinh vùng biên Vũ Quang (Hà Tĩnh) tăng cường thực hành Tin học, nâng cao kỹ năng số.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND xã Vũ Quang vừa tổ chức trao tặng 30 bộ máy tính, trị giá gần 120 triệu đồng cho Trường TH&THCS Phan Đình Phùng, xã Vũ Quang.
Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng hiện có 43 lớp với 1.121 học sinh, tổ chức dạy học tại trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường. Khoảng cách giữa các điểm trường xa nhất lên đến 30 km. Trong đó, có 56 học sinh là con em đồng bào dân tộc Lào, nhiều em sinh sống ở vùng sâu, vùng xa và các khu tái định cư trên địa bàn biên giới.
Sau sắp xếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn nhiều khó khăn. Dù có 5 phòng máy tính, nhưng chỉ 1 phòng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học; các phòng còn lại có nhiều thiết bị đã sử dụng lâu năm, xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hành môn Tin học và khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của học sinh.
Việc trao tặng máy tính góp phần bổ sung trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học, tăng cường thực hành, rèn luyện kỹ năng số. Qua đó, hỗ trợ nhà trường thực hiện đổi mới giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh, nhất là các em ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.
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