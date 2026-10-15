Tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục eCDT trên địa bàn Hà Tĩnh tăng nhanh

(Baohatinh.vn) - Sau khi triển khai 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá, tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) tại Hà Tĩnh tăng lên 57,35%.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&MT về tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), chống khai thác IUU, ngày 1/10/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND công bố danh sách các điểm lên cá tạm thời trực thuộc các cảng cá đã được công bố mở cảng trên địa bàn tỉnh.
Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).
Ngay sau khi quyết định được ban hành, Sở NN&MT đã giao Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các địa phương, Ban Quản lý Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá, lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện. Các đơn vị liên quan phân công cán bộ phụ trách, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống eCDT, thực hiện các quy định tại các điểm lên cá tạm thời.
Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã chủ động áp dụng các cách làm linh hoạt, thiết thực, giúp ngư dân từng bước tiếp cận và sử dụng thành thạo hệ thống eCDT. Tại các xã Đồng Tiến, Tiên Điền, Kỳ Khang, Yên Hòa…, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; huy động đoàn viên, thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt, thao tác trên hệ thống.
Nhờ đó, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục eCDT tăng nhanh, từ 27,37% lên 57,35%. Đồng thời, nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ của ngư dân được nâng cao, từng bước hình thành thói quen thực hiện thủ tục điện tử trong hoạt động khai thác thủy sản.
Trong thời gian tới, Sở NN&MT tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm quy trình eCDT. Các đơn vị sẽ tập trung hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân tại những địa bàn có tỷ lệ thực hiện thấp, nhất là các xã, phường không có cảng cá, điểm lên cá và những địa phương còn tàu cá chưa thực hiện thủ tục điện tử.
Bên cạnh đó, các địa phương sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng những cách làm hiệu quả, tăng cường hướng dẫn trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, nhằm duy trì việc thực hiện eCDT thường xuyên, đồng bộ trên toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU.
Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ với các kịch bản cụ thể, số liệu định lượng rõ ràng, bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho Nhân dân trước các tình huống thiên tai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Từ tài nguyên bản địa qua quy trình sản xuất xanh, HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đang nâng giá trị sản phẩm OCOP lên tầm cao mới, bằng cách gắn chất lượng với câu chuyện về văn hóa, con người quê hương.
Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết, kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn cho thấy, các mẫu nước biển tại Vũng Áng và Thiên Cầm đều nằm trong giới hạn cho phép, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm; các mẫu cá ghi nhận một số tác nhân (vi rút, vi khuẩn) có khả năng gây bệnh.
Bằng việc lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp và được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phụ nữ xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo sinh kế, góp phần cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).
Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Thời tiết thất thường làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm. Các hộ nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai biện pháp chăm sóc, quản lý ao đầm nhằm bảo vệ đàn tôm, hạn chế thiệt hại.
Thôn nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được đánh giá trên 10 nhóm tiêu chí với nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, môi trường, hạ tầng và sự hài lòng của người dân, hướng đến xây dựng nông thôn phát triển bền vững.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!