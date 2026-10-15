Tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục eCDT trên địa bàn Hà Tĩnh tăng nhanh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&MT về tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), chống khai thác IUU, ngày 1/10/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND công bố danh sách các điểm lên cá tạm thời trực thuộc các cảng cá đã được công bố mở cảng trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh công bố 9 điểm lên cá tạm thời phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Ngay sau khi quyết định được ban hành, Sở NN&MT đã giao Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các địa phương, Ban Quản lý Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá, lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện. Các đơn vị liên quan phân công cán bộ phụ trách, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống eCDT, thực hiện các quy định tại các điểm lên cá tạm thời.

Cán bộ Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống eCDT.

Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã chủ động áp dụng các cách làm linh hoạt, thiết thực, giúp ngư dân từng bước tiếp cận và sử dụng thành thạo hệ thống eCDT. Tại các xã Đồng Tiến, Tiên Điền, Kỳ Khang, Yên Hòa…, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; huy động đoàn viên, thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt, thao tác trên hệ thống.



Các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định khi đưa tàu cá lên cá tại các điểm lên cá tạm thời.

Nhờ đó, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục eCDT tăng nhanh, từ 27,37% lên 57,35%. Đồng thời, nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ của ngư dân được nâng cao, từng bước hình thành thói quen thực hiện thủ tục điện tử trong hoạt động khai thác thủy sản.

Khu vực điểm lên cá tạm thời thôn Đại Tiến (xã Đồng Tiến).

Trong thời gian tới, Sở NN&MT tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm quy trình eCDT. Các đơn vị sẽ tập trung hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân tại những địa bàn có tỷ lệ thực hiện thấp, nhất là các xã, phường không có cảng cá, điểm lên cá và những địa phương còn tàu cá chưa thực hiện thủ tục điện tử.

Bên cạnh đó, các địa phương sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng những cách làm hiệu quả, tăng cường hướng dẫn trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, nhằm duy trì việc thực hiện eCDT thường xuyên, đồng bộ trên toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU.