Bình chọn cho 25 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Hà Tĩnh trong tôi”

Ban tổ chức sẽ đăng tải các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo trên Fanpage Facebook “Tỉnh đoàn Hà Tĩnh” bắt đầu từ ngày 20/9/2021. Sau khi đăng tải, các cá nhân/nhóm dự thi tham gia bình chọn cho các tác phẩm dự thi, cụ thể: Thời gian bình chọn: Từ 9h00 ngày 20/9/2021 đến 9h00 ngày 30/9/2021. Cách thức bình chọn: Bước 1: Like Fanpage Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Bước 2: Like và chia sẻ nội dung dự thi của mình về trang cá nhân dưới chế độ công khai cùng hastag #Hatinhtrongtoi #Vietcombankhatinh #Viettelhatinh #Cedcentral. Lưu ý: phần thi hợp lệ là bao gồm cả 2 bước trên. Cách thức tính điểm: - Người tham gia bình chọn bằng cách “like” (thích) fanpage Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, sau đó ấn chọn “like” (chấp nhận tất cả các biểu tượng thay thế like), “share” (chia sẻ) tác phẩm được đăng trên fanpage ở chế độ công khai cùng hastag #Hatinhtrongtoi #Vietcombankhatinh #Viettelhatinh #Cedcentral; mỗi lượt “like” sẽ được tính là 01 điểm, mỗi lượt “share” sẽ được tính là 02 điểm để cộng vào tổng số điểm. - Mỗi tài khoản facebook chỉ được chia sẻ tối đa 3 lần/ngày. Nếu chia sẻ nhiều lần trong ngày thì Ban Tổ chức chỉ tính điểm tối đa 3 lần đối với bình chọn của tài khoản facebook đó. - Tổng số bình chọn của mỗi tác phẩm dự thi là tổng số điểm của lượt “like” và “share” dành cho tác phẩm đó. Video clip dự thi sẽ được chấm điểm trên căn cứ: - 30% điểm do bình chọn trên Facebook. - 70% điểm do Ban Giám khảo chấm dựa trên các tiêu chí quy định trong Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo lựa chọn 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 1 giải tác phẩm được bình chọn nhiều nhất; 1 giải cho đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất và một số giải phụ khác (Tùy vào chất lượng dự thi, BTC có thể điều chỉnh cơ cấu, số lượng giải). Danh sách 25 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo: