Ban Bí thư giám sát 4 vấn đề lớn về giáo dục phổ thông

Đoàn giám sát của Ban Bí thư ngày 13/10 công bố quyết định và kế hoạch giám sát việc triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, kéo dài đến 15/12.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn, nêu 4 vấn đề trọng tâm của đợt giám sát.

Thứ nhất, về chương trình giáo dục từ tiểu học đến THPT: Đoàn sẽ đánh giá tính khoa học, kế thừa, tính liên thông của chương trình các cấp, mức độ phù hợp với tâm sinh lý học sinh và với điều kiện thực tế của các vùng miền. Nhà chức trách cũng xem xét các bất cập về tải trọng, tổ chức dạy học tích hợp, lựa chọn, xem sự phù hợp giữa các môn học và chương trình các cấp.

Ông Quyết nhấn mạnh đây là nội dung cần được đánh giá kỹ lưỡng. Do đó, đoàn sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo mời chuyên gia, nhà khoa học từng nghiên cứu lâu dài, nhiều giai đoạn tham gia đóng góp ý kiến.

Thứ hai là sách giáo khoa, đặc biệt là những nội dung giáo dục đạo đức, lịch sử, chính trị, tư tưởng lối sống cho học sinh, ở các môn như Ngữ văn, Lịch sử.

Ông Quyết cho biết việc đổi mới sách giáo khoa những năm qua, bên cạnh ưu điểm, vẫn còn nhiều điều băn khoăn, phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Ví dụ, việc thực hiện chủ trương một chương trình nhiều bộ sách đặt ra không ít vấn đề về chất lượng, lựa chọn, chi phí, dẫn đến bức xúc trong dư luận. Khi chỉ dùng một bộ sách, xã hội vẫn thấy có vấn đề như việc thiết kế để học sinh làm bài tập ngay trên sách, khiến sách chỉ dùng được một lần.

Đoàn giám sát sẽ trưng cầu ý kiến của chuyên gia, xem xét các phần cần giữ lại, kế thừa, các phần phải lược bỏ, thay thế, chỉ ra nguyên nhân của các vấn đề và hướng xử lý.

"Chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đề xuất những giải pháp rất cụ thể với Bộ Chính trị, Ban Bí thư", ông Quyết nói.

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị chiều 13/10. Ảnh: MOET

Vấn đề thứ ba là cơ sở vật chất, tình trạng thiếu trường thiếu lớp, thiếu phòng học và thiết bị học tập, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS các xã biên giới nói riêng.

Cuối cùng, đoàn sẽ giám sát việc tổ chức bộ máy và đội ngũ công tác quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý, giáo viên của các trường, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, chế độ chính sách với nhà giáo.

Ông Quyết nhấn mạnh thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất cố gắng trong việc bảo đảm chế độ với nhà giáo. Quá trình đánh giá cần nhìn vào tổng thu nhập của giáo viên, chứ không thể nhìn vào hệ số lương rồi nói thấp, bởi thu nhập còn kèm những phụ cấp khác. Từ đó, các bên sẽ đối chiếu với những nhóm khác để xem mức độ đãi ngộ với giáo viên.

"Với cả bốn nội dung, chúng ta phải trả lời cho các câu hỏi: Đã và chưa làm được gì? Vì sao? Tiếp theo phải làm gì và làm như thế nào? Đề xuất nội dung gì với Bộ Chính trị?", ông Quyết nói.

Trưởng đoàn Giám sát nhấn mạnh mục đích là xem xét, đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế trong giáo dục phổ thông, không phải đi tìm sai phạm. Kết quả giám sát phải trở thành cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định các chủ trương, quyết sách đối với giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới.

"Đây vừa là yêu cầu, cũng là cơ hội để Bộ báo cáo những kết quả làm được, những khó khăn, hạn chế, đồng thời có những đề xuất để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông", Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nói.