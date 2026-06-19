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Bắt đối tượng chiếm đoạt 800 triệu đồng của người thân rồi bỏ trốn

Mai Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Trương Thị Loan (SN 1991, trú tại tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt 800 triệu đồng của người thân để trả nợ, chi tiêu cá nhân, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

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Đối tượng Trương Thị Loan

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Thị Loan (SN 1991), trú tại tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, bà T.T.T. (SN 1940, trú TDP Thanh Tiến, phường Trần Phú) tuổi cao, sức khỏe yếu, bị tai biến nên người thân đã giao cho Trương Thị Loan (cháu gọi bà T. bằng mự) quản lý 800 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm. Đây là số tiền bán đất của bà T. được dùng phục vụ sinh hoạt và chăm sóc hằng ngày.

Lợi dụng sự tin tưởng đó, Loan đã tự ý tất toán các sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng của bà T. để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau khi sử dụng hết số tiền trên và mất khả năng thanh toán, từ tháng 2/2026, Loan cắt đứt liên lạc với gia đình, bỏ trốn khỏi địa phương.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Trương Thị Loan.

Sau một thời gian tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) đã bắt giữ thành công đối tượng Trương Thị Loan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/6/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Thị Loan về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags:

#Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản #Hà Tĩnh 24h #Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

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