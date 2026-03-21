Cháy nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô ở Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô, ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon (Hàn Quốc).
Ngày 21/3, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy lớn xảy ra một ngày trước đó tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô, ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon. Số người bị thương tăng lên 59 người.
Một thi thể được tìm thấy ở tầng 2 của nhà máy và 9 thi thể khác được tìm thấy ở tầng 3. Trong khi đó, đội cứu hỏa đang tìm kiếm 4 người mất tích.
Trước đó, nhà chức trách cho biết đã nhận được thông báo về đám cháy vào chiều 20/3. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà máy có tổng cộng 170 nhân viên.
Hơn 200 lính cứu hỏa và 90 thiết bị chuyên dụng cùng trực thăng đã được huy động để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp trở ngại do lo ngại nguy cơ tòa nhà sụp đổ. Tòa nhà có khoảng 200kg natri, loại chất có thể gây nổ nếu không được xử lý đúng cách.
Đội cứu hỏa tiến hành công tác tìm kiếm xuyên đêm, sau khi các chuyên gia xác định cấu trúc tòa nhà đã đủ an toàn để tiến vào trong.
Một quan chức nói rằng dự định lực lượng chức năng sẽ phá dỡ các kết cấu để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích./.
