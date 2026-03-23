Chiếc xe đạp đắt hơn Honda Civic

Bugatti Factor One có giá đắt hơn cả Honda Civic tại thị trường Mỹ, tuy nhiên chỉ bán với số lượng giới hạn.

Bugatti vừa ra mắt mẫu xe đạp Bugatti Factor One - sản phẩm hợp tác giữa hãng xe siêu sang của Pháp với một hãng chuyên về xe đạp ở Anh. Bugatti Factor One có giá 23.599 USD, bán giới hạn chỉ 250 chiếc trên toàn cầu.

Tại Mỹ, Honda Civic có giá 25.890-34.790 USD, đồng nghĩa xe đạp Bugatti Factor One còn đắt hơn cả mẫu sedan cỡ C thương hiệu Nhật Bản.

Việc một hãng xe thuộc phân khúc hạng sang, siêu sang tung ra sản phẩm xe đạp không phải là điều mới lạ.

Trước đây, Alfa Romeo, Porsche và thậm chí cả Lamborghini đều đã ra mắt một mẫu xe đạp mang thương hiệu của mình. Đây là cách tương đối đơn giản để các hãng xe thể hiện thành tựu kỹ thuật một cách tối giản.

Chiếc xe đạp của Bugatti sử dụng carbon làm chất liệu chính để đạt đến khối lượng bản thân thấp nhất có thể. Bugatti Factor One được chế tạo dựa trên mẫu xe đạp đường trường nhanh nhất, tuân thủ các quy định do Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) đặt ra. Tuy nhiên, mẫu xe đạp của Bugatti có thêm đặc trưng phuộc rộng hơn và lực cản thấp hơn.

Xe đạp Bugatti Factor One được phủ lớp sơn màu xanh chính hãng Bugatti, các chi tiết sợi carbon lộ ra ngoài cùng biểu tượng chú voi nhảy múa đặc trưng. Hệ thống phanh bằng sợi carbon-titan, yên xe kiểu Italy và bộ lốp Continental được chế tác riêng.

Chuyên trang Car and Driver nhận định với giá bán 23.599 USD cùng tính chất giới hạn, Bugatti Factor One nhiều khả năng sẽ chỉ đóng vai trò như vật trang trí treo tường dành cho bất kỳ ai trong số 250 người hâm mộ thương hiệu Bugatti có thể sở hữu chiếc xe đạp.

Chuyên trang Car and Driver cho rằng điều này tương tự trong thế giới ôtô, ít nhất tại những quốc gia không có đường cao tốc không giới hạn tốc độ.

Việc sở hữu một mẫu xe có khả năng tăng tốc ấn tượng không đảm bảo người lái có thể đưa xe đạt đến tốc độ tối đa mà nhà sản xuất thiết kế.

