Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa tưởng niệm các lãnh tụ tại Savannakhet

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tưởng niệm các vị lãnh tụ.

Chiều 15/10, trong chương trình công tác tại tỉnh Savannakhet (nước CHDCND Lào), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu lưu niệm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa tại Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước cùng việc đặt nền móng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Tình hữu nghị thủy chung, son sắt do các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công xây dựng đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản.

Đồng chí Phan Thiên Định và các thành viên đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Đồng thời, sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Hà Tĩnh với Savannakhet, đưa quan hệ hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đoàn công tác làm việc tại Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến làm việc, tham quan Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet. Tại đây, đồng chí Phan Thiên Định và các thành viên trong đoàn bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của khu kinh tế; đồng thời đề nghị chính quyền tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet tăng cường hợp tác với các khu kinh tế trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet.

Đồng chí Phan Thiên Định mong muốn hai bên tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi và cảng biển; thúc đẩy đưa hàng hóa của Lào qua cảng Vũng Áng ra thị trường quốc tế. Qua đó, kết hợp lợi thế sản xuất, kho vận tải và vị trí trên hành lang kinh tế Đông – Tây của Savannakhet với năng lực công nghiệp, dịch vụ cảng biển của Hà Tĩnh; khai thác hiệu quả hạ tầng hai khu kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân hai tỉnh.