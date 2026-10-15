Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa tưởng niệm các lãnh tụ tại Savannakhet

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Chiều 15/10, trong chương trình công tác tại tỉnh Savannakhet (nước CHDCND Lào), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu lưu niệm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước cùng việc đặt nền móng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Tình hữu nghị thủy chung, son sắt do các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công xây dựng đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
Đồng chí Phan Thiên Định và các thành viên đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Đồng thời, sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Hà Tĩnh với Savannakhet, đưa quan hệ hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
Cũng trong dịp này, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến làm việc, tham quan Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet. Tại đây, đồng chí Phan Thiên Định và các thành viên trong đoàn bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của khu kinh tế; đồng thời đề nghị chính quyền tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet tăng cường hợp tác với các khu kinh tế trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng.
Đồng chí Phan Thiên Định mong muốn hai bên tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi và cảng biển; thúc đẩy đưa hàng hóa của Lào qua cảng Vũng Áng ra thị trường quốc tế. Qua đó, kết hợp lợi thế sản xuất, kho vận tải và vị trí trên hành lang kinh tế Đông – Tây của Savannakhet với năng lực công nghiệp, dịch vụ cảng biển của Hà Tĩnh; khai thác hiệu quả hạ tầng hai khu kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân hai tỉnh.
Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet được hình thành từ năm 2003, là khu kinh tế đặc biệt đầu tiên của Lào. Với vị trí trên quốc lộ 9, thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây, khu kinh tế có lợi thế kết nối giao thương Thái Lan - Lào - Việt Nam thông qua cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 2.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang viết tiếp hành trình cống hiến bằng những dấu ấn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đưa việc học tập và thực hành theo Bác thành nội dung thường xuyên, gắn với sinh hoạt chi bộ, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung kỳ họp; chuẩn bị chu đáo các nội dung thảo luận, góp ý bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của Hà Tĩnh.
Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và các mục tiêu giảm nghèo.
Sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được đưa về an táng tại nghĩa trang.
Việc tuyên dương 97 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở tại Hà Tĩnh (dự kiến vào tháng 1/2027) không chỉ ghi nhận đóng góp của từng cá nhân, mà còn khẳng định quan điểm đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy động lực cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức đầu năm 2027, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng, nhằm tôn vinh những bí thư cấp ủy có thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Hưởng ứng kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang triển khai “Tháng nghe phụ nữ nói”, tạo diễn đàn để hội viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, qua đó tăng cường kết nối với cấp ủy, chính quyền, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các dự thảo đề án, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tiễn và đúng quy định.
Báo và PTTH Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thư ngỏ hưởng ứng "Ngày Công dân số Việt Nam" của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định. Người đứng đầu chính quyền tỉnh tin tưởng “Ngày Công dân số Việt Nam“ đầu tiên sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe, cho ý kiến về Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 10 ngày 8/4/2026 của Chính phủ và Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.