Công đoàn chung tay kết nối cơ hội việc làm tại Hà Tĩnh

Những năm gần đây, Hà Tĩnh thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, kéo theo sự ra đời, mở rộng hoạt động của nhiều doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh vẫn là bài toán không dễ đối với nhiều đơn vị. Trong bối cảnh đó, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đã chủ động vào cuộc, phát huy lợi thế và mạng lưới hoạt động để hỗ trợ công tác tuyển dụng.

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh phổ biến các thông tin về chính sách, lao động, việc làm cho công nhân.

Tận dụng lợi thế truyền thông trên nền tảng số, Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên đăng tải thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế độ, chính sách đối với người lao động của các doanh nghiệp; đồng thời, hỗ trợ quảng bá nhu cầu tuyển dụng trên fanpage Công đoàn Hà Tĩnh. Hiện nay, fanpage có gần 5.000 lượt theo dõi; mỗi bài đăng tuyển dụng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh - chuyên viên Ban Công tác Công đoàn, phụ trách fanpage Công đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp cập nhật, đăng tải thông tin tuyển dụng lên fanpage để người lao động nắm được những nội dung cần thiết. Sau khi các bài viết được đăng tải, nhiều người có nhu cầu đã liên hệ tìm hiểu thêm và chúng tôi sẵn sàng tư vấn, kết nối họ với bộ phận tuyển dụng của doanh nghiệp, giúp quá trình tiếp cận việc làm thuận lợi hơn”.

Fanpage Công đoàn Hà Tĩnh thường xuyên đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan công tác tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp.

Không chỉ đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh còn lồng ghép nội dung tuyển dụng tại các hội nghị đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Thông qua mạng lưới công đoàn cơ sở và các hoạt động tập hợp người lao động, thông tin tuyển dụng được chuyển tải trực tiếp đến đoàn viên, công nhân, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Tại cơ sở, BCH công đoàn trong doanh nghiệp cũng chủ động xây dựng, triển khai những cách làm phù hợp với đặc điểm, nhu cầu tuyển dụng của từng doanh nghiệp. Dự kiến trong tháng này, Nhà máy Haivina - Chi nhánh Hương Khê sẽ chính thức đi vào hoạt động, với nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 lao động. Để hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị nguồn nhân lực, BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, quảng bá thông tin tuyển dụng bằng nhiều hình thức.

Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh phối hợp chuyên môn tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển dụng tại các địa phương.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Cùng với đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội, chúng tôi trực tiếp liên hệ với địa phương, đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, quảng bá thông tin tuyển dụng, đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người dân. Đến nay, doanh nghiệp đã tuyển dụng được gần 200 lao động tại địa phương và các vùng lân cận”.

Ở Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh, công đoàn cơ sở lại phát huy vai trò kết nối thông qua chính đội ngũ công nhân đang làm việc tại nhà máy. Nhằm đáp ứng mục tiêu tuyển dụng 1.000 lao động phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất, BCH công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai nhiều hình thức truyền thông linh hoạt. Trong đó, công ty cung cấp thông tin tuyển dụng trực tiếp cho công nhân để giới thiệu đến người thân, bạn bè; xây dựng các video clip ngắn, nội dung gần gũi, hài hước đăng trên Facebook; tổ chức ngày hội tuyển dụng tại các khu chợ dân sinh, khu dân cư...

Chính sách khuyến khích công nhân giới thiệu các ứng viên tuyển dụng được Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh triển khai.

Đặc biệt, chương trình “Chiến binh tuyển dụng” với mức thưởng 1 triệu đồng cho mỗi hồ sơ ứng tuyển thành công được triển khai góp phần khuyến khích người lao động tham gia giới thiệu nhân lực cho doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Phương - công nhân Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhờ các hình thức truyền thông đa dạng và chính sách khuyến khích của công ty, chúng tôi nắm rõ thông tin về nhu cầu tuyển dụng, chế độ và điều kiện làm việc để giới thiệu cho người thân, bạn bè. Nhiều công nhân cũng đã tích cực kết nối, giới thiệu người quen đến ứng tuyển, vừa giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lao động, vừa tạo cơ hội việc làm cho những người đang có nhu cầu”.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang cần tuyển khoảng 19.000 lao động.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 19.000 lao động; riêng Khu kinh tế Vũng Áng cần khoảng 15.000 lao động. Áp lực bổ sung nhân lực đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Bên cạnh những chính sách về tiền lương, thưởng, phúc lợi và môi trường làm việc nhằm thu hút người lao động của doanh nghiệp, sự đồng hành của tổ chức công đoàn đang góp thêm một kênh kết nối thiết thực. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết bài toán tuyển dụng mà còn góp phần tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh.