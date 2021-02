Các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng cần nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng duy trì sản xuất có hiệu quả, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chiều nay (17/2), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đi chúc tết và kiểm tra sản xuất đầu năm các đơn vị trong Khu kinh tế Vũng Áng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng đi.

Bí thư Tỉnh ủy đã tới tặng hoa, chúc mừng cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt. Những ngày đầu năm mới, cảng đã đón 3 tàu trọng tải lớn: tàu Alpha, tàu Thanh Thành Đạt 9999 và tàu GolDen Lotus.

Trong năm 2020, sản lượng hàng hoá thông qua Cảng quốc tế Lào - Việt là 3.333.921 tấn, đạt 98,85%; doanh thu 182,8 tỷ đồng, đạt 103,5% kế hoạch đặt ra. Năm 2021 này, đơn vị phấn đấu sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 3.646.000 tấn, tăng 9,36%; doanh thu 195 tỷ đồng, tăng 6,67% so với kế hoạch năm 2020.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng cán bộ, công nhân viên đang thi công xây dựng cầu Cảng số 4 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư.

Cầu cảng số 4 hiện đang trong quá trình xây dựng. Tập đoàn Hoành Sơn đang cố gắng tập trung nhân lực, máy móc để đẩy tiến độ và dự kiến tới 30/6 này sẽ cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng đã tới động viên cán bộ, công nhân đang làm việc tại Công Ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy thăm phòng điều khiển trung tâm số 1 xưởng lò cao của FHS).

Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ chế độ cho người lao động, FHS vẫn nỗ lực duy trì sản xuất.

Tiếp đó, đoàn tới kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát làm chủ đầu tư.

Theo đơn vị chủ đầu tư, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như thiên tai lũ lụt nên tiến độ thi công dự án có bị chậm so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2021, đơn vị cố gắng đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ vui mừng trước không khí lao động sản xuất hăng say, phấn khởi của toàn thể cán bộ, công nhân các đơn vị trong KKT Vũng Áng ngay từ những ngày đầu năm mới. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy tặng quà động viên lãnh đạo Công Ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh).

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng trong năm 2020, các đơn vị trong KKT Vũng Áng vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà, đồng thời mong muốn năm 2021, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép là duy trì hoạt động sản xuất có hiệu quả và phòng chống dịch Covid-19.

Đối với những dự án chưa hoàn thành, các đơn vị cần tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo quy định. Trong quá trình hoạt động cần phải chú ý tới vấn đề bảo vệ môi trường.

Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân tái định cư thôn Tân Phúc Thành 2 và Tân Phúc Thành 3, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trò chuyện với gia đình ông Trần Văn Dương (SN 1942, thôn Tân Phúc Thành 2, xã Kỳ Lợi).

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các hộ dân sớm ổn định đời sống tại nơi ở mới; đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đến cuộc sống của Nhân dân. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Xuân Trúc - thương binh 1/4).

Đức – Tuấn