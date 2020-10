Điện lực Hà Tĩnh cắt điện hơn 14 ngàn khách hàng

Cắt điện những vùng nguy hiểm, tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn... là những giải pháp Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai.

Cắt điện hơn 14,2 nghìn khách hàng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo gió lớn. Theo đó, một số tuyến đường dây, trạm biến áp bị ảnh hưởng, làm gián đoạn đến việc cung cấp điện một số phụ tải trên địa bàn.

Hiện nay, các Điện lực trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng để xử lý nhanh các sự cố trên lưới

Ông Đinh Quang Chung – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, công ty đã khẩn trương chỉ đạo các Điện lực tổ chức kiểm tra lưới điện trên toàn địa bàn. Đến thời điểm này, có 14.234 khách đang bị mất điện (chiếm 3% tổng số khách hàng toàn công ty) thuộc địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh...".

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đinh Quang Chung và đoàn công tác kiểm tra lưới điện tại xã Điền Mỹ vào chiều 18/10

Cũng theo ông Chung, các phụ tải đang mất điện thuộc một số nhánh rẽ đường dây trung thế và đường dây hạ thế, tủ hạ thế bị ngập nước hoặc nguy cơ ngập nước nên các Điện lực trực thuộc đã chủ động sa thải để đảm bảo an toàn cho thiết bị và an toàn điện trong nhân dân.

Trong ngày hôm nay (19/10), công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám nắm địa bàn một cách sát sao, triển khai hiệu quả các phương án quản lý, vận hành lưới điện. Ngay sau khi nước rút, công ty sẽ tổ chức kiểm tra lưới và cấp điện trở lại cho Nhân dân".

Đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân

Hương Khê là một trong những tâm điểm của mưa lũ đợt này, nhiều xã như: Hà Linh, Điền Mỹ, Hương Giang... nước đã ngập sâu vào nhà dân. Những ngày qua, cán bộ và công nhân Điện lực Hương Khê đã bám nắm cơ sở, tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong dân.

Kiểm tra, rà soát lưới...

Ông Hoàng Xuân Hoài – Phó Giám đốc Điện lực Hương Khê cho biết: “Nước lũ dâng cao, đơn vị đã tăng cường phối hợp các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương tuyên truyền trên loa phát thanh về an toàn điện. Trước đó, công nhân Điện lực đã phát hàng nghìn tờ rơi cho khách hàng, ký cam kết không vi phạm các công trình của ngành điện để không xảy ra sự cố đáng tiếc”.

..., đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân là nhiệm vụ cấp bách hiện nay

Không chỉ Hương Khê mà hiện nay tất cả các Điện lực đều đang tập trung cao cho công tác an toàn điện trong dân. Ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên cho hay: “Do lưu lượng nước về hồ Kẻ Gỗ rất lớn, đêm qua đã tăng lượng xả tràn. Mưa to kết hợp với xã lũ nên nhiều địa bàn đã bị ngập sâu. Để ứng phó với mưa lũ, đơn vị đã trực 100% quân số để kịp thời kiểm tra lưới điện, xử lý, khắc phục các sự cố.

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyến cáo khách hàng không đứng dưới cột điện khi trời mưa hoặc lúc có dông sét; không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè... trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước để tránh bị phóng điện gây tai nạn; không dùng điện để rà cá gây nguy hiểm; cắt ngay cầu dao, cầu chì, aptomat... đầu nguồn điện vào nhà để phòng mạng điện bị ngập nước gây tai nạn khi lũ lụt”.

Công nhân Điện lực Kỳ Anh kiểm tra lưới điện trong mưa lũ

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Trước tình hình mưa lũ phức tạp, công ty đã thành lập 4 đoàn công tác, trực tiếp xuống các Điện lực chỉ đạo về công tác vận hành, xử lý sự cố cũng như đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân.

Chúng tôi đề nghị khách hàng sử dụng điện áp dụng nghiêm các biện pháp an toàn điện trong dân, báo ngay cho ngành điện và chính quyền địa phương khi có những bất thường về điện để tránh những thiệt hại về tính mạng và tài sản”.

Thu Phương