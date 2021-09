Điện lực Hà Tĩnh khắc phục vị trí xung yếu, đảm bảo an toàn trước mưa bão

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và an toàn thiên tai tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly tập trung.