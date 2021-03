Điện lực Nghi Xuân xóa bỏ cấp điện áp 10 kV

Chuyển đổi thành công đường dây 971, 973 trung gian Nghi Xuân từ 10 kV lên 22 kV sẽ giúp Điện lực Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xóa bỏ hoàn toàn cấp điện áp 10 kV.

Ngày 23/3, Điện lực Nghi Xuân phối hợp với Công ty CP Tây Nam Á và Xí nghiệp Dịch vụ điện lực Hà Tĩnh chuyển đổi đường dây 971, 973 trung gian Nghi Xuân từ cấp điện áp 10 kV lên 22 kV. Hơn 150 công nhân tham gia đợt chuyển lưới lần này.

Đây là công trình xây dựng 2 lộ xuất tuyến 22 kV, mạch kép sau trạm biến áp 110 kV Nghi Xuân để cải tạo đường dây 971, 973 trung gian Nghi Xuân lên vận hành cấp điện áp 22 kV. Đường dây này cấp điện cho thị trấn Tiên Điền và 5 xã ven biển: Xuân Giang, Xuân Phổ, Xuân Hải, Đan Trường, Xuân Hội. Dự án gồm xây dựng mới 5,203 km đường dây 22 kV mạch kép; cải tạo 41 trạm biến áp và 6,818 km đường dây từ 10 kV lên 22 kV với kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Việc chuyển lưới lần này có khối lượng công việc lớn, nhiều đơn vị tham gia với số lượng hơn 150 người, thực hiện 56 nội dung công việc. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn cho các đơn vị thi công cũng như đảm bảo đóng điện an toàn được Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực Nghi Xuân và các đơn vị thi công lên phương án cụ thể.

Dự kiến, đến hết ngày mai (24/3), các đơn vị sẽ hoàn thành việc chuyển lưới và đóng điện đưa vào vận hành.

Ông Đinh Tiết Trung – Giám đốc Điện lực Nghi Xuân cho biết: "Đường dây 10 kV 971, 973 vận hành đã hơn 30 năm, xảy ra sự cố trong quá trình cấp điện, nhiều khu vực điện áp yếu. Do vậy, việc đưa vào vận hành đường dây 22 kV sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng (từ 6,3% xuống dưới 5%), đảm bảo nguồn điện cho sự phát triển khu vực trọng điểm về du lịch biển phía Đông của huyện Nghi Xuân trong giai đoạn 2021-2030".

Chuyển đổi thành công lưới điện 22 kV lần này, Điện lực Nghi Xuân sẽ xóa bỏ hoàn toàn cấp điện áp 10 kV, đánh dấu một bước chuyển mới về khả năng đáp ứng nguồn điện cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Phục vụ cấp điện mùa nắng nóng năm 2021 và những năm tiếp theo, giai đoạn 2020 đến quý I/2021, Điện lực Nghi Xuân đã chi trên 40 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp lưới điện trên toàn địa bàn.

Thu Phương