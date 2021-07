Doanh nghiệp Hà Tĩnh hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến sản xuất

Không chỉ những công ty lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chú trọng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công nhân Công ty CP An Hồng phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công xưởng...

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ với hơn 50 lao động làm việc, những ngày này, Công ty CP An Hồng (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) đang đặt yếu tố phòng dịch lên hàng đầu.

Bà Lê Thị Kim Hòa – Phó Giám đốc công ty cho biết: “Chúng tôi quán triệt phòng dịch là ưu tiên số một, sau đó mới đến sản xuất kinh doanh. Theo đó, toàn bộ người lao động phải tuân thủ quy định 5K, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe. Công nhân trước khi vào làm việc đều được đo thân nhiệt, hệ thống máy móc được kéo giãn đảm bảo khoảng cách. Cùng đó, tổ chống dịch của công ty thường xuyên giám sát việc thực hiện phòng dịch, rà soát xem ai tiếp xúc với người từ vùng dịch về để có phương án xử lý”.

Theo bà Hòa, từ đầu năm tới nay, hoạt động sản xuất và đơn đặt hàng của công ty tương đối ổn định. Công ty vẫn đảm bảo việc làm cho hơn 50 lao động, hiện có 2 công nhân đang phải tạm nghỉ việc do cư trú tại TP Vinh (Nghệ An). Hàng hóa công ty chủ yếu xuất bán ở thị trường Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, khi tình hình ổn định sẽ vận chuyển đi các tỉnh, thành để cung cấp cho đối tác.

...và trang bị bảo hộ phòng dịch trong quá trình làm việc.

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phần đông người lao động làm việc tại hiện trường, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Anh Tú (thị trấn Cẩm Xuyên) luôn tuân thủ nghiêm quy trình phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Mục tiêu công ty đặt ra là đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hoàn thành các công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ theo hợp đồng đã ký.

Công nhân Công ty CP Xây dựng và Thương mại Anh Tú tuân thủ phòng dịch trong quá trình làm việc.

Anh Lê Văn Hòa - Phó Giám đốc công ty thông tin: “Hiện doanh nghiệp có trên 35 cán bộ, nhân viên, người lao động, đang thi công 4 công trình tại huyện Cẩm Xuyên và TX Kỳ Anh. Để đảm bảo mục tiêu kép, công ty đã quán triệt người lao động khi đến công trường làm việc hạn chế ra ngoài, không tiếp xúc với người lạ. Trong khi làm việc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt, những người có dấu hiệu ho, sốt phải kịp thời kiếm tra sức khỏe, đủ điều kiện mới đến công trường. Hiện trên 50% lao động có nguy cơ cao đã được xét nghiệm và âm tính với virus SARS-CoV-2”.

Với đặc thù công việc tiếp xúc với nhiều khách hàng như: sửa chữa, ghi công tơ… nên ngay từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 trên địa bàn, các biện pháp phòng dịch được Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh áp dụng triệt để. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất của doanh nghiệp tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Người đến làm việc tại văn phòng Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang

Ông Trần Văn Hóa – Phó Giám đốc phụ trách công ty cho biết: “Đơn vị đã triển khai các biện pháp để vừa đảm bảo công việc thông suốt, vừa đáp ứng phòng dịch. Bộ phận tại văn phòng chia ca làm việc luân phiên, khách đến giao dịch phải khai báo y tế và đo thân nhiệt. Việc thu tiền nước được công ty phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán thông qua chuyển khoản, hoặc tạm lùi thời gian thu. Đối với khu vực thành phố, trạm vận hành được bố trí 50% nhân lực ăn ở tại chỗ để đảm bảo ổn định”.

Theo ghi nhận, yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách, khử khuẩn và không tập trung đông người là yêu cầu tối thiểu được các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn áp dụng. Các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng dịch cho người lao động.

Công nhân Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh sửa chữa công tơ cho khách hàng.

Cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, tổ kiểm tra liên ngành phòng chống dịch Covid-19 các địa phương cũng thường xuyên giám sát tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thế Hải – Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Nghi Xuân cho biết: “Tổ công tác địa phương vừa kiểm tra tại 18 doanh nghiệp trên địa bàn. Các doanh nghiệp cơ bản đã triển khai đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các đơn vị cũng đã thành lập tổ chống dịch, xét nghiệm Covid-19 cho nhóm công nhân có nguy cơ cao…”

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lê Đức Thắng, cộng đồng doanh nghiệp đang chung tay cùng hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia phòng chống dịch Covid-19 và góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà. Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp và tập thể người lao động vẫn đang làm mọi cách để có thể giữ vững mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất trong năm 2021.