Hơn 13.000 lao động quay trở lại Vũng Áng làm việc, doanh nghiệp tăng cường phòng dịch Covid-19

Gắn sản xuất với phòng chống dịch Covid-19, sau tết, hơn 13.000 lao động KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đều phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi quay lại phân xưởng, công trường.

Công nhân Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ca làm việc.

Từ sáng mồng 4 tết, hơn 120 công nhân của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã quay trở lại bến cảng làm việc. Hầu hết lao động tại cảng đều là người Hà Tĩnh và Nghệ An, tuy vậy, công ty đều yêu cầu phải khai báo y tế, lịch trình lưu trú cũng như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào làm việc.

Anh Nguyễn Hào Quang (quê ở Nghệ An) chia sẻ: “Thời gian nghỉ tết do tình hình dịch bệnh nên gia đình cũng không đi đâu xa, bên cạnh đó, công ty cũng yêu cầu, nhắc nhở anh em công nhân thực hiện nghiêm công tác phòng dịch nên khi quay lại làm việc mọi người đều rất an tâm”.

Với đặc thù công việc nên ngay từ mồng 4 công nhân của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã bắt đầu làm việc

Còn tại Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam, trong số gần 800 lao động tại công ty có gần 700 người Việt và hơn nửa trong số này trở về quê ăn tết.

Ông Trịnh Vỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam cho biết: “Để đảm bảo công tác phòng dịch gắn với ổn định sản xuất sau tết, công ty đặc biệt siết chặt từ khai báo y tế, sàng lọc lao động trở lại làm việc ở những khu vực có nguy cơ. Trước khi vào ca làm việc, lao động được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Có đảm bảo tốt công tác phòng dịch thì chúng tôi mới yên tâm sản xuất…”.

Với số lượng người về quê ăn tết đông, Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam đặc biệt siết chặt việc khai báo y tế đối với lao động khi quay trở lại làm việc.

Là đơn vị có số lượng công nhân đông nhất KKT Vũng Áng, trong kỳ nghỉ tết vừa qua, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) có tới hơn 3.200 lao động nghỉ tết và quay trở lại làm việc. Mặc dù việc kiểm soát phòng dịch Covid-19 đã được thực hiện lâu nay, nhưng đối với số công nhân trở lại sau kỳ nghỉ tết, công ty yêu cầu khai báo y tế, nắm lịch trình di chuyển để phân loại, thực hiện phòng dịch phù hợp.

Thông tin từ Ban Quản lý KKT Vũng Áng, sau tết, sẽ có khoảng hơn 13.000 lao động quay trở lại làm việc. Trước đó, để đảm bảo an toàn phòng dịch trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Ban Quản lý đã yêu cầu người lao động khi về quê đón tết phải chấp hành nghiêm quy định của cơ quan y tế và hạn chế di chuyển đến những nơi không cần thiết, ghi lại lịch trình di chuyển và khai báo chi tiết khi trở lại làm việc.

Lực lượng bảo vệ Formosa Hà Tĩnh đo thân nhiệt cho lao động trước khi vào làm việc

Bên cạnh đó, nếu lao động từ các tỉnh có dịch trở về và có dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì phải cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, báo cáo với doanh nghiệp chủ quản và thông tin đến cơ sở y tế gần nhất.

Ông Phạm Trần Đệ, Phó trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: “Tính đến thời điểm này, KKT Vũng Áng đã đón khoảng hơn 4.000 lao động quay trở lại phân xưởng, công trường và tới khoảng mồng 8 tết (ngày 18/2), cơ bản toàn bộ lao động sẽ quay trở lại làm việc. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Quản lý tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp đặt tinh thần chống dịch ở mức độ cao nhất; rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở nơi làm việc; tăng cường quản lý lao động, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú, nơi làm việc theo quy định".

Thu Trang