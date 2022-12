Ngành Công thương Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Sở Công thương Hà Tĩnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phụ trách; chủ động tham mưu, triển khai các chương trình, kế hoạch liên quan đến ngành, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Sáng 30/12, Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Tĩnh, năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 16,53% so với năm 2021; nguyên nhân giảm chủ yếu do sản lượng điện sản xuất và thép giảm mạnh. Các sản phẩm công nghiệp như: bia, điện thương phẩm… đạt tăng trưởng khá so với năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt 1,8 tỷ USD, đạt 90% kế hoạch, giảm 10% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,4 tỷ USD, đạt kế hoạch đề ra, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo thuận lợi cho lĩnh vực thương mại dịch vụ phục hồi và có nhiều khởi sắc. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 52.886 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Xuân Từ báo cáo kết quả hoạt động năm 2022.

Công tác quản lý thương mại được tập trung, nhờ đó, nguồn cung, chất lượng hàng hàng được đảm bảo. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu khó khăn và giá xăng dầu biến động bất thường.

Trong năm, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại được quan tâm thực hiện và mang lại nhiều kết quả, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm, đầu tư phát triển sản xuất. Công tác quản lý năng lượng được chú trọng, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho sinh hoạt và sản xuất.

Ông Hồ Sỹ Quốc – đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, ngành công thương đặt ra một số chỉ tiêu như: sản xuất công nghiệp tăng trên 11% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 3,6 tỷ USD.

Bà Phạm Thị Hiệp Định – Phó Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh: Dự báo sức mua dịp tết tăng, siêu thị đã đặt hàng dự trữ lượng hàng hóa khoảng 80 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và tăng 50% so với ngày thường. Đồng thời, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa quá trình nhập hàng.

Theo đó, ngành đã đề ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung triển khai các chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023; kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán điện, chất lượng cung cấp điện, các điều kiện hoạt động điện lực; triển khai hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện, các hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại; tập trung công tác cải cách hành chính...

Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh Trương Doãn Đức: Năm 2022, tình hình lĩnh vực kinh doanh xăng dầu có nhiều biến động, song công ty đã nỗ lực đảm bảo nguồn cung cho tất cả các cửa hàng bán lẻ của công ty và cửa hàng nhượng quyền thương mại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai nhiệm vụ của ngành công thương và đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý một số hạn chế trong lĩnh vực do ngành công thương quản lý và đề nghị soát xét các nguyên nhân để đề xuất giải pháp và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Dự báo năm 2023 còn nhiều khó khăn do các yếu tố liên quan đến suy thoái kinh tế, song cũng có nhiều thuận lợi đối với các doanh nghiệp khi có nhiều dự án lớn đầu tư vào địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương rà soát các nội dung, mục tiêu liên quan đến ngành đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong các chương trình, kế hoạch của tỉnh để tiếp tục thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phụ trách; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong triển khai các chính sách, đề án về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics...

Tập trung công tác xã hội hóa đầu tư vào cụm công nghiệp; chú trọng lĩnh vực quản lý năng lượng; đảm bảo ổn định thị trường; triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số liên quan lĩnh vực công thương...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và...

...các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ngọc Loan