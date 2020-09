Phấn đấu đến cuối ngày hôm nay, 100% khách hàng được cấp điện trở lại

Huy động tối đa nhân lực, phương tiện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện với quyết tâm đến cuối ngày hôm nay (19/9), 100% khách hàng sẽ được cấp điện trở lại.

Ngành Điện Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện....

Mưa to, gió lớn kèm theo dông sét vào chiều qua đã khiến cho trạm biến áp Xuân An 8 (thị trấn Xuân An – Nghi Xuân) bị nổ chì máy biến áp. Sự việc xảy ra làm gián đoạn cung cấp điện gần 450 khách hàng thuộc tổ dân phố 9 và 10 của thị trấn Xuân An.

Anh Nguyễn Huy Hiệu - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành 1, Điện lực Nghi Xuân cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại trạm biến áp Xuân An 8, đơn vị đã cử nhóm công tác vào cuộc xử lý nhanh. Sau 30 phút khắc phục, đến 17h 18/9, 100% khách hàng tại trạm biến áp này đã được cấp điện trở lại”.

... đến 9h sáng nay, 100% khách hàng trên địa bàn Nghi Xuân đã được cấp điện trở lại

Không chỉ lưới điện khu vực thị trấn Xuân An mà hầu hết các địa phương của Nghi Xuân đều bị mất điện do mưa lớn kèm theo gió giật mạnh.

Ông Đinh Tiết Trung – Giám đốc Điện lực Nghi Xuân thông tin: “Thiên tai đã làm thiệt hại nặng nề trên đường dây 377 E18.11, đường dây 373 sau trạm trung gian Nghi Xuân. Thống kê bước đầu, có 1 cột hạ thế bị gãy đổ, 6 cột hạ thế bị nghiêng, 2 trạm biến áp bị nổ chì, cây cối gãy đổ vướng vào nhiều đường dây… gây mât điện toàn huyện. Từ hôm qua qua đến sáng nay, đơn vị đã huy động 30 cán bộ, công nhân và 15 thợ điện nông thôn vào cuộc tìm kiếm và khắc phục sự cố. Đến 9 giờ sáng nay, điện lực đã cấp điện trở lại cho 100% khách hàng”.

Công nhân Điện lực Lộc Hà khắc phục sự cố tại trạm biến áp 1 (thôn Quang Trung - xã Thịnh Lộc)

Tương tự, cán bộ, công nhân Điện lực Lộc Hà cũng căng mình xử lý thiệt hại do bão gây ra. Là địa bàn miền biển nên lưới điện tại các xã Thịnh Lộc, Thạch Kim, thị trấn Thạch Bằng… bị tổn thất nặng nề.

Thống kê bước đầu, Điện lực Lộc Hà có 10 cột điện hạ thế bị gãy đổ

... và nhiều đường dây bị đứt do cây gãy đổ đè lên

Ông Nguyễn Đình Sơn – Phó Giám đốc Điện lực Lộc Hà cho biết: “Theo thống kê bước đầu, có 10 cột điện hạ thế bị gãy đổ, khối lượng đường dây đứt, hư hỏng phải thay thế do cây cối đè lên khá lớn. Theo đó, 100% nhân lực, phương tiện đã được huy động để khắc phục sự cố, nhiều thời điểm anh em công nhân phải đội mưa để “vá lưới”. Đến 22 giờ hôm qua, lưới điện trên địa bàn cơ bản đã đi vào vận hành ổn định. Riêng chỉ còn gần 500 khách hàng của trạm biến áp 1, thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc còn mất điện. Công nhân vẫn đang nỗ lực thay thế đường dây, xử lý sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại cho Nhân dân trong thời gian sớm nhất”.

Theo ghi nhận, thời điểm này, các địa phương miền núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang… cũng đang dồn sức cho công tác khắc phục lưới điện bị ảnh hưởng do mưa bão.

Công nhân ngành Điện Hà Tĩnh đang nỗ lực để sớm cấp điện trở lại cho 100% khách hàng

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Điện lực Hương Sơn chia sẻ: “Trên địa bàn có gãy 3 cột điện hạ thế, công nhân đã thay thế ngay trong đêm qua. Sáng nay trời đã hết mưa nhưng mực nước một số khu vực ở Hương Sơn vẫn dâng cao. Thêm vào đó, quốc lộ 8A bị sạt lở đã ảnh hưởng đến việc tìm kiếm và khắc phục sự cố tại 3 trạm biến áp khu vực Cửa khẩu Cầu Treo thuộc đường dây 373, làm gián đoạn cung cấp điện cho một số khách hàng”.

Ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to, gió lớn, một số khu vực xuất hiện dông sét liên tục đã gây đứt dây, hỏng cầu chì, thu lôi, TU, TI trên lưới điện. Nhiều đơn vị cột bị gãy đổ, rạn nứt, nhất là các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên… làm gián đoạn cung cấp điện một số phụ tải. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các điện lực vào cuộc xử nhanh sự cố, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Nếu thời điểm 20h ngày 18/9 có 140.819 khách hàng toàn tỉnh bị mất điện thì đến 14h trưa nay (19/9) chỉ còn 4 đường dây trung thế, 52 trạm biến áp với 7.413 khách hàng đang bị mất điện. Dự kiến đến cuối ngày 19/9, 100% khách hàng sẽ được cấp điện trở lại. Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh

