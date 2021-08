Thủy sản Nam Hà Tĩnh “chật vật” duy trì chuỗi sản xuất trong đại dịch

Theo thống kê của Thủy sản Nam Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị mua vào 620 tấn nguyên liệu mực (đạt 85% so với cùng kỳ năm ngoái), sản xuất thành phẩm được 415 tấn mực sushi (đạt 93% so với cùng kỳ năm ngoái) và thu về 3,7 triệu USD (đạt 80% so với cùng kỳ năm ngoái). Với kết quả 8 tháng đầu năm thấp, kế hoạch đạt doanh thu trên 5,7 triệu USD trong năm 2021 của công ty sẽ khó hoàn thành.