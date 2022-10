Xuất khẩu dăm gỗ Hà Tĩnh mang về hơn 99 triệu USD

Giá dăm gỗ tăng cao từ tháng 4/2022 tới nay kéo theo hoạt động xuất khẩu mặt hàng này của các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc.

Từ tháng 4/2022 tới nay, giá dăm gỗ xuất khẩu tăng thêm 50 USD/tấn.

9 tháng năm 2022, Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) xuất khẩu 10 chuyến dăm gỗ khô với sản lượng 90.000 tấn sang thị trường Nhật Bản, Trung Quốc. Nhờ giá dăm gỗ xuất khẩu tăng nên với sản lượng 90.000 tấn, doanh thu công ty đạt 13 triệu USD. Dự kiến từ nay tới cuối năm, công ty sẽ xuất thêm khoảng 30.000 tấn dăm gỗ.

Anh Lê Hữu Sơn - Kế toán trưởng Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA cho biết: Trước đây, dăm gỗ có mức giá 120 USD/tấn. Từ khoảng tháng 4 tới nay, sau nhiều lần “nhích” giá thì hiện nay, thị trường các nước thu mua dăm với giá 170 USD/tấn, cao nhất từ trước đến nay. Giá dăm thành phẩm tăng kéo theo giá nhập nguyên liệu đầu vào cũng tăng. Nếu như trước đây, giá gỗ nguyên liệu duy trì mức 900.000 – 1 triệu đồng/tấn thì nay có giá 1,4 triệu đồng/tấn.

Đầu năm tới nay, Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA đã xuất khẩu 90.000 tấn dăm gỗ.

Theo anh Sơn, giá dăm gỗ xuất khẩu tăng là do biến động giá dầu thế giới tăng, chi phí vận chuyển tăng dẫn đến thị trường các nước Trung Quốc, Nhật Bản thay vì nhập hàng số lượng lớn từ các nước Úc, Malaysia, Indonesia như trước đây thì nay, chủ yếu chuyển qua nhập từ Việt Nam vì khoảng cách địa lý gần hơn. Do đó, để nhập đủ số hàng, buộc họ phải tăng giá.

Công ty TNHH Tân Trường Phát (TX Kỳ Anh) là doanh nghiệp chuyên xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ sang thị trường Trung Quốc. Hoạt động xuất khẩu thuận lợi hơn khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhờ đó đến thời điểm này, công ty đã xuất khẩu sản lượng dăm gỗ tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá dăm gỗ tăng cao, các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu với lượng hàng tăng so với cùng kỳ.

Ông Phạm Xuân Minh – thành viên hội đồng quản trị Công ty TNHH Tân Trường Phát chia sẻ: “Nguồn nguyên liệu của công ty chủ yếu thuộc vùng trồng các huyện Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình. Hoạt động xuất khẩu của công ty trong năm nay khởi sắc hơn là nhờ giá dăm gỗ tăng cao và sản lượng hàng xuất nhiều hơn. Tận dụng các thế mạnh của hoạt động xuất khẩu mặt hàng này, từ nay tới cuối năm, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt giá trị kim ngạch cao nhất có thể”.

Cũng tham gia trong hoạt động xuất khẩu dăm gỗ, từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng (Khu kinh tế Vũng Áng) đã xuất khẩu 220.000 tấn dăm gỗ tươi đi Nhật Bản. Theo ông Huỳnh Minh Đức – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng, công ty đã xuất khẩu 6 chuyến hàng. Nhờ giá dăm gỗ tăng, doanh thu đạt khoảng 12 triệu USD.

Giá dăm gỗ xuất khẩu tăng mang lại nguồn doanh thu cao hơn so với trước cho các doanh nghiệp là tín hiệu vui. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này lo ngại người dân sẽ tranh thủ giá cao và bán gỗ non, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng dăm và thiếu nguyên liệu sản xuất trong những năm tiếp theo.

“Theo chu trình, gỗ keo tràm phải 5 - 6 năm mới đủ thời gian thu hoạch. Song từ nhiều năm nay mới có mức giá cao như hiện nay, cùng với lo ngại ảnh hưởng của thiên tai nên một số người trồng đã thu hoạch để bán những cây gỗ mới 3- 4 năm tuổi. Trong khi đó, gỗ chưa đến kỳ khai thác thì năng suất giảm, chất lượng gỗ thấp, lợi nhuận không cao. Vì vậy, mong chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tuyên truyền với người dân khai thác gỗ hiệu quả, hợp lý. Người dân cũng cần tính toán cân đối hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho cả người trồng rừng và doanh nghiệp” - ông Phạm Xuân Minh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tân Trường Phát cho biết.

Từ đầu năm tới nay, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ trên địa bàn Hà Tĩnh tăng 74% so với cùng kỳ.

Thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng (Cục Hải quan Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 55 tờ khai (tăng 38% so với cùng kỳ 2021) xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ với kim ngạch đạt hơn 99 triệu USD (tăng 74% so với cùng kỳ) và nộp ngân sách Nhà nước hơn 43,2 tỷ đồng (tăng 70% so với cùng kỳ).

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Đào Chí Thành cho biết: Đầu năm tới nay, sản lượng và giá mặt hàng dăm gỗ tăng nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng cao so với cùng kỳ, đây là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ. Đồng hành cùng các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn và các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ nói riêng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng luôn đảm bảo thông quan hàng hóa. Theo đó, đơn vị đã sử dụng triệt để hệ thống thông quan điện tử, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động để các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thuận lợi.

Loan – Phương