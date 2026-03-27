Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

(Baohatinh.vn) - Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.

Việc đọc sách trở thành thói quen, niềm đam mê với cụ Thơ.

Ở tuổi 96, cụ Nguyễn Thị Thơ (xã Lộc Hà) không có nhu cầu giải trí bằng các thiết bị nghe nhìn. Thứ cụ gắn bó mỗi ngày là những cuốn sách, đặc biệt là sách viết về Bác Hồ, về cách mạng.

Cụ Thơ cho biết: “Tôi rất mê đọc sách, đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Cháu mang về cho cuốn nào là đọc luôn cuốn đó. Có khi chúng chưa kịp mang về thì tôi tranh thủ đọc lại những cuốn đã cũ… Chẳng hạn như cuốn Búp Sen Xanh, tôi đọc đến 3 lần rồi”.

Cụ Thơ đọc đa dạng loại sách.

Ở độ tuổi gần 100, việc đọc sách đã là không dễ với không ít người cao tuổi thì với cụ Thơ, điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn còn nằm ở việc cụ đọc sách mà không cần đeo kính.

“Nhiều người ngạc nhiên hỏi sao cụ không đeo kính nhìn cho rõ, tôi trả lời rằng mắt thấy rõ rồi thì đeo kính làm gì nữa chứ”, cụ Thơ vui vẻ nói.

Câu nói vừa hóm hỉnh, vừa khiến người nghe phải suy ngẫm. Bởi phía sau đó không chỉ là thị lực mà là một trạng thái minh mẫn, đầy năng lượng sống.

Điều đáng trân quý là ở tuổi 96 nhưng cụ Thơ vẫn đọc sách mà không cần kính.

Bà Đặng Thị Biên (80 tuổi, xã Lộc Hà) không giấu được sự nể phục: “Tôi thua cụ Thơ 16 tuổi mà bây giờ mắt kém lắm rồi, xem tivi còn không rõ nữa, chứ nói gì đến đọc sách. Ban ngày, cụ Thơ đọc, chiều tối cụ lại đi thăm bà con xóm làng và những câu chuyện cụ kể khiến nhiều người có khi quên cả giờ giấc”.

Con cháu, bà con xóm làng thường được nghe cụ Thơ kể chuyện từ những trang sách đọc được.

Với con cháu, cụ Thơ còn là một “kho tri thức sống” đầy ắp những câu chuyện và kinh nghiệm quý giá. Bà Nguyễn Thị Hương (con gái ruột cụ Thơ) chia sẻ: “Mỗi cuốn sách cụ đọc đều được kể lại một cách sinh động, gần gũi, như một cách truyền lửa tự nhiên cho các thế hệ con cháu. Chúng tôi giờ đọc trước quên sau còn mẹ thì nhớ rất lâu, nhớ hết cuốn này sang cuốn khác…”.

Trên chiếc ghế quen thuộc, cụ Thơ đều đặn đọc sách mỗi ngày.
Cụ Thơ nhớ rất rõ nội dung các cuốn sách đã đọc.

Giữa bối cảnh văn hóa đọc đang dần bị lấn át bởi những thiết bị công nghệ số, câu chuyện của cụ bà 96 tuổi đam mê đọc sách rất ý nghĩa. Nét đẹp văn hóa này cần được lan tỏa, học tập. Điều đáng trân quý hơn không nằm ở số lượng cuốn sách cụ Nguyễn Thị Thơ đã đọc mà còn ở cách cụ sống cùng sách, xem đọc sách là một hoạt động bổ ích.

Video: Cụ bà U100 mê đọc sách.

