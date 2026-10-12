Cục Hàng hải và Đường thủy: Tàu NV SUNSHINE an toàn, không bị tấn công

Cục Hàng hải và Đường thủy khẳng định, các thông tin về việc tàu NV SUNSHINE bị tấn công và xảy ra cháy được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông là không đúng với tình trạng thực tế của tàu.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam mới có thông báo về những thông tin liên quan đến tàu NV SUNSHINE.
Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, từ tối 9/10 đến ngày 10/10, một số cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin "tàu NV SUNSHINE bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz và xảy ra cháy tại buồng máy".
Ngày 10/10, Công ty cổ phần vận tải Việt Nhật đã có văn bản báo cáo số 792/CV-NVT.
Theo nội dung công văn, qua việc duy trì liên lạc trực tiếp, thường xuyên với thuyền trưởng và theo dõi tình trạng hoạt động của tàu 24/7, công ty xác nhận tàu NV SUNSHINE không bị tấn công, không xảy ra cháy tại buồng máy; tàu và toàn bộ thuyền viên vẫn an toàn, hoạt động bình thường.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam khẳng định, các thông tin về việc tàu bị tấn công và xảy ra cháy được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông là không đúng với tình trạng thực tế của tàu.
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