Đại diện châu Á sạch bóng ở vòng 1/8 World Cup

Australia, đại diện cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), đã nói lời chia tay World Cup sau thất bại trước Ai Cập. "Socceroos" thi đấu kiên cường và có toan tính cho loạt luân lưu nhưng vẫn không thể vượt qua bản lĩnh của dàn sao bên phía đối thủ.

Harry Souttar, Lucas Herrington đá hỏng ở loạt luân lưu, khiến Australia khép lại hành trình tại giải vô địch thế giới từ vòng loại trực tiếp đầu tiên. Trong khi đó, Ai Cập có lần đầu tiên nếm trải không khí vòng 1/6 World Cup kể từ năm 1934. Đối thủ của Mohamed Salah cùng đồng đội sẽ là Argentina hoặc Cape Verde.

AFC không còn đại diện nào ở World Cup.

Australia nhập cuộc đầy tự tin khi Cristian Volpato sớm đưa bóng dội xà ngay ở phút thứ năm. Tuy nhiên, Ai Cập mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 13, Karim Hafez thực hiện đường căng ngang chính xác để Emam Ashour băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Trong phần còn lại của hiệp một, Ai Cập kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội, liên tục tạo sức ép khiến Australia gần như không thể triển khai lối chơi.

Sau giờ nghỉ, Australia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và được đền đáp bằng chút may mắn. Từ tình huống đá phạt nguy hiểm, hậu vệ Mohamed Hany lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp đội bóng xứ chuột túi quân bình tỷ số 1-1. Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức chứng kiến Ai Cập liên tục gia tăng sức ép, nhưng thủ môn Patrick Beach cùng hàng phòng ngự Australia đã đứng vững để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, cả hai đội đều thi đấu thận trọng và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Trên chấm luân lưu, bước ngoặt đến ngay ở lượt sút đầu tiên khi Harry Souttar đá hỏng. Mohamed Salah sau đó thực hiện thành công cú sút kiểu panenka đầy tự tin, tiếp thêm tinh thần cho các đồng đội. Hossam Abdelmaguid là người thực hiện thành công quả đá quyết định, giúp Ai Cập giành chiến thắng và chính thức góp mặt ở vòng 16 đội World Cup sau màn trình diễn đầy bản lĩnh.