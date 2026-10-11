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Đại diện Việt Nam giành vương miện Á hậu 4 Miss Grand International 2026

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"Bông hồng lai" Việt Nam Emoura Phạm đã xuất sắc giành vương miện Á hậu 4 tại Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tối 10/10. Vương miện Hoa hậu thuộc về người đẹp Tanzania, Jihan Dimack.

Emoura được trao vương miện Á hậu 4 sau phần thi ứng xử của Top 5. Ảnh: GrandTV
Emoura được trao vương miện Á hậu 4 sau phần thi ứng xử của Top 5. Ảnh: GrandTV

Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) tối 10/10, với sự tham gia của 80 người đẹp. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm sau khi được xướng tên trong Top 5, đã vượt qua phần thi ứng xử và giành vương miện Á hậu 4.

Ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Jihan Dimack đến từ Tanzania. Cô cũng là người đẹp châu Phi đầu tiên được trao vương miện Miss Grand International trong lịch sử.

Tân hoa hậu 30 tuổi, cao 1,75 m, mang hai dòng máu Tanzania - Liban. Cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh trực tuyến, hiện làm việc tại Trung Quốc. Mười năm trước, người đẹp từng giành ngôi vị Miss Universe Tanzania 2016 và đại diện quốc gia tại Miss Universe 2016.

Các ngôi Á hậu 1, 2, 3 lần lượt thuộc về các người đẹp Ecuador, Hà Lan và Guatemala.

Người đẹp Tanzania, Jihan Dimack trở thành Miss Grand International 2026. Ảnh: GrandTV
Người đẹp Tanzania, Jihan Dimack trở thành Miss Grand International 2026. Ảnh: GrandTV
Top 5 chung kết Miss Grand International 2026 (từ trái sang): Guatemala, Ecuador, Hà Lan, Tanzania và Việt Nam.
Top 5 chung kết Miss Grand International 2026 (từ trái sang): Guatemala, Ecuador, Hà Lan, Tanzania và Việt Nam.

Trước đó, sau phần hùng biện và trình diễn trang phục dạ hội, 11 người đẹp bước vào vòng thi ứng xử để chọn ra Top 5. Mỗi thí sinh nhận một câu hỏi riêng, xoay quanh những chủ đề đa dạng, đòi hỏi khả năng tư duy và ứng biến. Top 5 được gọi tên gồm các thí sinh: Ecuador (Khán giả bình chọn), Guatemala, Hà Lan, Việt Nam và Tanzania.

Trong phần thi ứng xử Top 5, các thí sinh nhận câu hỏi: "Theo bạn, một người phụ nữ được trao quyền cần sở hữu những phẩm chất nào?"

Trả lời bằng tiếng Anh, đại diện Việt Nam Emoura Phạm cho rằng một người phụ nữ được trao quyền phải trở thành “cây cầu” giúp trao cơ hội và nâng đỡ những người khác. Cô nhắc đến dự án xây 100 cây cầu tại Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó giúp trẻ em đến trường, người dân tiếp cận cơ hội sinh kế và biến ước mơ thành hiện thực.

Với cùng câu hỏi trên, người đẹp Tanzania đề cao lòng nhân ái và một trái tim tử tế. Cô lấy mẹ làm hình mẫu của người luôn đặt người khác lên trước, sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ cộng đồng. Theo cô, lòng tốt giúp một người lãnh đạo bằng sự tử tế và tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới.

Trước đó, ở phần thi ứng xử của Top 11, Emoura Phạm nhận được câu hỏi: "Bạn truyền cảm hứng cho bản thân và những người khác như thế nào?". Cô tự tin trả lời bằng tiếng Anh: "Tôi tìm thấy động lực từ cội nguồn, lịch sử, từ mẹ và bà ngoại, cũng như nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi luôn nhớ đến những khó khăn mà người dân Việt Nam đã trải qua. Có những người phải đi bộ 10 km mỗi ngày để đến trường, vượt qua cơn đói để theo đuổi việc học, thậm chí ngất xỉu trên đường đi. Những câu chuyện ấy giúp tôi nhận ra sức mạnh của giáo dục và nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách lan tỏa những giá trị mà mình đã học hỏi và trau dồi trong nhiều năm. Tôi tin rằng khi trở thành người mà chính mình ngưỡng mộ, tôi cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác".

Người đẹp Việt Nam Emoura Phạm trong phần thi ứng xử. Ảnh: GrandTV
Người đẹp Việt Nam Emoura Phạm trong phần thi ứng xử. Ảnh: GrandTV

Tối 10/10, các thí sinh bước vào đêm chung kết Miss Grand International 2026 tại MGI Hall, Bangkok, Thái Lan, sau gần ba tuần tham gia các hoạt động bên lề và những phần thi phụ. Cuộc thi khởi động từ ngày 19/9, với các nội dung như trình diễn áo tắm, thi tài năng, phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc và bán kết.

Sân khấu cuối đêm chung kết vỡi tâm điểm là &quot;Nữ hoàng sắc đẹp&quot; Tanzania, Jihan Dimack. Ảnh: GrandTV
Sân khấu cuối đêm chung kết vỡi tâm điểm là "Nữ hoàng sắc đẹp" Tanzania, Jihan Dimack. Ảnh: GrandTV

Trong đêm chung kết, ban giám khảo lựa chọn Top 20, trong đó có ba suất dành cho các thí sinh chiến thắng những hạng mục đặc biệt gồm Grand Talent, Miss Popular Vote và Country’s Power of the Year. Các người đẹp tiếp tục trình diễn áo tắm để tranh suất vào Top 10. Ở vòng tiếp theo, thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và hùng biện về chủ đề "Chấm dứt chiến tranh và xung đột". Top 5 sau đó bước vào phần thi ứng xử để tìm ra hoa hậu và các á hậu.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là ban tổ chức mở bình chọn trực tiếp tại từng vòng thi, trao cơ hội cho thí sinh nhận được số phiếu cao nhất giành suất vào thẳng Top 20, Top 10 và Top 5.

Emoura Phạm, 26 tuổi, cao 1,70m, có mẹ là người Việt và cha là người Anh, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô học tại các trường quốc tế ở Việt Nam, sang Mỹ học tập từ năm 15 tuổi. Năm 2025, cô trở về Việt Nam, tham gia Vietnam's Next Top Model, rồi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Cô theo đuổi dự án xây cầu đi bộ cho người dân miền Tây.

Thu Hằng/baotintuc.vn
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Tags:

#Miss Grand International #Emoura Phạm #Á hậu 4 #Thái Lan #Hoa hậu Việt Nam #sự kiện quốc tế #thành tích Việt Nam

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